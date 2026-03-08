Закъсалият Волфсбург се раздели с треньора си

Закъсалият здраво в Бундеслигата Волфсбург официално се раздели с треньора си Даниел Бауер, съобщиха официално от клуба. Вчера тимът загуби пореден двубой в елита, този път след обрат у дома от Хамбургер ШФ.

“43-годишният треньор беше освободен от длъжност в неделя сутринта с незабавен ефект. Волфсбург ще информира в най-кратък срок за наследника на поста старши треньор”, пишат от “вълците”.

Рокадата не е нелогична, след като Волфсбург се представя трагично и е предпоследен в класирането, като има само 2 точки в последните си 8 мача.

Даниел Бауер пое поста на главен треньор през ноември миналата година от Пол Симонис, първо временно, а през декември беше официално назначен за главен треньор, но спечели едва 12 точки от 15 мача през този сезон. За негов наследник вече бе спряган легендарния наставник на клуба Феликс Магат, който донесе историческата титла на клуба през 2009 г.