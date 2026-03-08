Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волфсбург
  3. Закъсалият Волфсбург се раздели с треньора си

Закъсалият Волфсбург се раздели с треньора си

  • 8 март 2026 | 14:11
  • 250
  • 0
Закъсалият Волфсбург се раздели с треньора си

Закъсалият здраво в Бундеслигата Волфсбург официално се раздели с треньора си Даниел Бауер, съобщиха официално от клуба. Вчера тимът загуби пореден двубой в елита, този път след обрат у дома от Хамбургер ШФ.

Набелязан от Барселона изведе Хамбургер ШФ до успех над Волфсбург
Набелязан от Барселона изведе Хамбургер ШФ до успех над Волфсбург

43-годишният треньор беше освободен от длъжност в неделя сутринта с незабавен ефект. Волфсбург ще информира в най-кратък срок за наследника на поста старши треньор”, пишат от “вълците”.

Рокадата не е нелогична, след като Волфсбург се представя трагично и е предпоследен в класирането, като има само 2 точки в последните си 8 мача.

Даниел Бауер пое поста на главен треньор през ноември миналата година от Пол Симонис, първо временно, а през декември беше официално назначен за главен треньор, но спечели едва 12 точки от 15 мача през този сезон. За негов наследник вече бе спряган легендарния наставник на клуба Феликс Магат, който донесе историческата титла на клуба през 2009 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Специалния и Бенфика с последен шанс срещу Порто този сезон

Специалния и Бенфика с последен шанс срещу Порто този сезон

  • 8 март 2026 | 08:17
  • 2724
  • 1
Огромен залог в дербито на Милано

Огромен залог в дербито на Милано

  • 8 март 2026 | 08:05
  • 4209
  • 5
Флик: Беше ясно, че победата ще бъде трудна

Флик: Беше ясно, че победата ще бъде трудна

  • 8 март 2026 | 07:32
  • 1835
  • 0
Гуардиола: Това беше най-доброто ни представяне на този стадион

Гуардиола: Това беше най-доброто ни представяне на този стадион

  • 8 март 2026 | 07:21
  • 2300
  • 1
Росиниър: Такива мачове са много трудни

Росиниър: Такива мачове са много трудни

  • 8 март 2026 | 07:15
  • 1769
  • 1
Артета: Това беше истински мач за ФА Къп

Артета: Това беше истински мач за ФА Къп

  • 8 март 2026 | 06:53
  • 1469
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 9885
  • 17
11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив)

11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив)

  • 8 март 2026 | 14:12
  • 2471
  • 1
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 19967
  • 62
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 18922
  • 24
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 48957
  • 63
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 26296
  • 26