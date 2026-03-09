Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Бъфало спечели срещу Тампа Бей в екшън с 15 гола в НХЛ

Бъфало спечели срещу Тампа Бей в екшън с 15 гола в НХЛ

  • 9 март 2026 | 10:53
  • 91
  • 0
Бъфало спечели срещу Тампа Бей в екшън с 15 гола в НХЛ

Вторият гол на Джош Доун от числено превъзходство донесе победата на Бъфало Сейбърс срещу Тампа Бей Лайтнинг с 8:7 в изключително оспорван двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ). Така тимът от щата Ню Йорк изпревари „светкавиците“ на върха на Атлантическата дивизия.

В седмата си поредна победа Сейбърс допуснаха пет поредни гола, за да изпуснат преднина от 4:1. При изоставане с 5:7 и шест минути до края, играчите на Бъфало вкараха три гола и си извоюваха крайния успех.

Алекс Туч и Джейсън Зукър вкараха два пъти, а Сам Карик и Расмус Далин добавиха по едно попадение. Боуен Байрам направи три асистенции, а Тейг Томпсън се отчете с четири и вече има точки в 11 поредни срещи (6 гола и 9 асистенции).

Никита Кучеров отбеляза два гола и записа една асистенция за Тампа Бей, а Джей Джей Моузър беше с гол и две асистенции. Кори Пери, Земгус Гиргенсонс, Брейдън Пойнт и Брендън Хейгъл вкараха по веднъж. Дарън Радиш се отчете с три асистенции.

