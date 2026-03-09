Популярни
Резултати от НХЛ

  • 9 март 2026 | 07:08
Резултати от НХЛ

В нощта на 8-и срещу 9-и март (събота срещу неделя) се изиграха 7 нови мача от НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Колорадо Аваланч - Минесота Уайлд 4:3* след продължение и дузпи - 2:2 (0:0 1:0 1:2) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:1 при дузпите

Питсбърг Пенгуинс - Бостън Бруинс 5:4* след продължение и дузпи - 4:4 (0:1 1:2 3:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:0 при дузпите

Бъфало Сейбърс - Тампа Бей Лайтнинг 8:7 (1:0 3:4 4:3)

Далас Старс - Чикаго Блекхоукс 4:3* след продължение - 3:3 (1:2 0:0 2:1) в редовното време, 1:0 в продължение

Ню Джърси Девилс - Детройт Ред Уингс 0:3 (0:1 0:1 0:1)

Анахайм Дъкс - Сент Луис Блус 0:4 (0:0 0:3 0:1)

Вегас Голдън Найтс - Едмънтън Ойлърс 2:4 (0:0 1:1 1:3)

До края на настоящото денонощие ще се изиграе още една среща, която стартира в 22:00 часа българско време и тя противопоставя отборите на Кълъмбъс Блу Джакетс и Лос Анджелис Кингс.

Той ще бъде част от новата програмна схема, продължаваща в рамките на първите часове на утрешния 10-и март (вторник), а тогава ще се изиграят още четири мача.

