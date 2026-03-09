Марина Анастасова донесе първа европейска титла за България в ски алпинизма

Марина Анастасова спечели първа титла за България от европейско първенство в ски алпинизма. Тя триумфира в дисциплината скоростно изкачване при девойките до 20 години.

Шампионатът на Стария континент се проведе от 4 до 8 март в Шахдаг, Азербайджан и обхвана всички възрастови групи. Състезанието беше помрачено от избухнала дни преди това война в съседен Иран, което накара част от отборите да анулират или напуснат по време на проявата.

В тези условията младата надежда на ски алпинизма у нас Марина Анастасова показа най-силна воля. На трасето с дължина 3787m и денивелация + 657m тя постигна резултат 41:14.3 минути. Втора и трета останаха състезателките на Турция Гулнур Сагир и Суеда Евчи. В другите две дисциплини, в които взе участие, Анастасова се класира на четвърто и пето място.

Другият български представител на шампионата Никола Калистрин е 19-ти в скоростното изкачване, 29-ти в спринта и 31-ви в индивидуалното.

Следващото състезание за Анастасова и Калистрин е в края на март, когато в Пюи Сен Венсан във Франция ще се проведе световното първенство за юноши и девойки.