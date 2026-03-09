Колорадо надви Минесота след дузпи

Колорадо Аваланш победи Минесота Уайлд с 3:2 след изпълнение на дузпи, а с петия си пореден успех тимът от Денвър удължи аванса си пред третия в Централната дивизия тим на Минесота на 10 точки.

Нейтън Маккинън и Николас Рой вкараха в редовното време, Вал Ничушкин добави едно попадение при дузпите, а Скот Уеджууд спаси 32 удара за 65 минути, както и два при дузпите за Колорадо.

Nathan MacKinnon with the shootout SPEED! 💨 pic.twitter.com/yqzvUObYrT — NHL (@NHL) March 8, 2026

Кирил Капризов и Нико Щурм отбелязаха по два гола, Мат Болди намери мрежата при изпълнението на дузпите, а Йеспер Валстед направи 34 спасявания.

Далас Старс надигра Чикаго Блекхоукс със 4:3 също след продължение. Миро Хейсканен вкара 22 секунди след подновяването на играта в добавената част, а Маврик Бърк записа гол и асистенция в третия период, за да даде шанс на тексасци да се борят за успеха.

Miro Heiskanen pushes in the overtime winner. pic.twitter.com/9nCKoaPNeK — BHF (@BlackhawksFocus) March 9, 2026

Чикаго поведе с 2:0 с голове на Тайлър Бертуци и Сам Ринзел в първите девет минути на срещата, но впоследствие изостана с 2:3 до последните минути на редовното време. При 1:20 оставащи минути звездата на Блекхоукс Конър Бедард изстреля шайбата отдалеч и намери мрежата на Кейси ДеСмит, за да изравни и да прати мача в продължение.