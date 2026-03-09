Питсбърг преодоля изоставане от 0:3 и победи Бостън след продължение

Питсбърг Пенгуинс спечели домакинството си срещу Бостън Бруинс с 5:4 след продължение, преодолявайки изоставане от 0:3 в мач от редовния сезон в Националната хокейна лиган а САЩ и Канада.
17 секунди след началото на продължението Егор Чинаков спечели шайбата за „пингвините“, стигна до вратата на съперника и извоюва добро положение за Томи Новак, който отбеляза решаващото попадение. Антъни Манта вкара два пъти в третия период, Новак направи гол и асистенция, а Чинаков и Конър Деуар също отбелязаха голове за Пенгуинс.
Бруинс отстъпиха въпреки втория хеттрик за сезона на Павел Зака и 34-те спасявания на Йонас Корписало. Дейвид Пастърнак сложи край на серията си от осем двубоя без попадение, а Виктор Арвидсон и Джонатан Аспирот се отчетоха с по две асистенции.