Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Питсбърг преодоля изоставане от 0:3 и победи Бостън след продължение

Питсбърг преодоля изоставане от 0:3 и победи Бостън след продължение

  • 9 март 2026 | 11:21
  • 193
  • 0
Питсбърг преодоля изоставане от 0:3 и победи Бостън след продължение

Питсбърг Пенгуинс спечели домакинството си срещу Бостън Бруинс с 5:4 след продължение, преодолявайки изоставане от 0:3 в мач от редовния сезон в Националната хокейна лиган а САЩ и Канада.

17 секунди след началото на продължението Егор Чинаков спечели шайбата за „пингвините“, стигна до вратата на съперника и извоюва добро положение за Томи Новак, който отбеляза решаващото попадение. Антъни Манта вкара два пъти в третия период, Новак направи гол и асистенция, а Чинаков и Конър Деуар също отбелязаха голове за Пенгуинс.

Бруинс отстъпиха въпреки втория хеттрик за сезона на Павел Зака и 34-те спасявания на Йонас Корписало. Дейвид Пастърнак сложи край на серията си от осем двубоя без попадение, а Виктор Арвидсон и Джонатан Аспирот се отчетоха с по две асистенции.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Бъфало спечели срещу Тампа Бей в екшън с 15 гола в НХЛ

Бъфало спечели срещу Тампа Бей в екшън с 15 гола в НХЛ

  • 9 март 2026 | 10:53
  • 249
  • 0
Марина Анастасова донесе първа европейска титла за България в ски алпинизма

Марина Анастасова донесе първа европейска титла за България в ски алпинизма

  • 9 март 2026 | 09:00
  • 460
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 9 март 2026 | 07:08
  • 474
  • 0
Извънземният Клаебо триумфира за шести път в Световната купа

Извънземният Клаебо триумфира за шести път в Световната купа

  • 8 март 2026 | 19:29
  • 2804
  • 2
Перфектна стрелба изведе Лагрейд до успех в масовия старт

Перфектна стрелба изведе Лагрейд до успех в масовия старт

  • 8 март 2026 | 19:16
  • 1575
  • 0
Хокеистите ни приключиха Световното със загуба от Турция

Хокеистите ни приключиха Световното със загуба от Турция

  • 8 март 2026 | 18:17
  • 1703
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 13067
  • 10
Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 30238
  • 96
Лудогорец "гостува" на последния в Разград

Лудогорец "гостува" на последния в Разград

  • 9 март 2026 | 07:29
  • 10098
  • 23
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 8469
  • 45
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 4751
  • 1
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 8570
  • 5