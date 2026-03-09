Популярни
Ще се върне ли Левски към победите, въпреки проблемите в нападение - на живо преди двубоя с разклатения Локо Пловдив
  Колорадо Аваланш остава без капитана си Габриел Ландеског

  • 9 март 2026 | 16:45
  • 145
  • 0
Колорадо Аваланш остава без капитана си Габриел Ландеског

Капитанът на Колорадо Аваланш Габриел Ландеског няма да играе няколко седмици заради контузия в крака, съобщиха от лидера в Западната конференция на Националната хокейна лига.

Заради травмата 33-годишният нападател не успя да вземе участие при победата с 3:2 над гостуващия Минесота Уайлд в неделя.

През този сезон шведският хокеист има девет гола и 20 асистенции в 47 мача в НХЛ, като в шестте двубоя след завръщането си от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо реализира две попадения и добави шест завършващи подавания.

Ландеског не игра хокей в продължение на три пълни сезона между 2022 и 2025 година заради серия от операции на дясното коляно, включително трансплантация на хрущял.

