  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Таня Гатева определи състава на националния отбор за квалификациите на ЕвроБаскет

Таня Гатева определи състава на националния отбор за квалификациите на ЕвроБаскет

Таня Гатева определи състава на националния отбор за квалификациите на ЕвроБаскет

Селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева е готова със състава, който ще се подготвя за мачовете от следващия игрови прозорец на квалификациите за EвроБаскет 2027, съобщава Българска федерация по баскетбол. На "лъвиците" предстоят домакинства срещу Азербайджан на 11 март и срещу Украйна на 14-ти в зала "Колодрума", Пловдив, както и гостуване на Черна гора в Бар на 17 март.

Националките ще имат тренировки в зала "Колодрума" на 9 март, като втората от тях - от 18:00 часа ще бъде открита за медии. Билетите за домакинствата на женския национален отбор в Пловдив са в продажба. Входът ще бъде свободен за деца до 12 години, както и за организираните баскетболни школи.

Женският национален отбор на България е с баланс от 3-0 в своята група Е на пресявките, където е еднолично начело в класирането.

"Българската федерация по баскетбол кани всички фенове да подкрепят националния отбор и да превърнат "Колодрума" в истинска крепост. Подкрепата от трибуните е ключова за продължаването на победната серия и за успешния път към ЕвроБаскет 2027", добавят от федерацията.

Състав на националния отбор:
Борислава Христова
Гергана Иванова
Карина Константинова
Катрин Стоичкова
Радостина Христова
Преслава Колева
Ивана Бонева
Деница Манолова
Димана Костова
Валерия Алексиева
Илияна Георгиева
Кайла Хилсман
Стефани Костович 

