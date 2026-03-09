Популярни
  Куриоз във Втора Бундеслига: Фенове саботираха ВАР, но и това не помогна на любимците им

  • 9 март 2026 | 13:04
  • 1130
  • 1
До куриозна случка се стигна по време на вчерашния мач от Втора Бундеслига между Пройсен (Мюнстер) и Херта (Берлин), завършил 1:2 за столичани.

Фенове на домакините успяха да деактивират екрана на системата за видеоповторения (ВАР), оставяйки главния съдия без възможност да прегледа ситуация за дузпа.

В 44-ата минута полузащитникът на Херта Микаел Кюизанс, падна в наказателното поле на Мюнстер след единоборство с бранителя на домакинитв Нико Кулис. Първоначално реферът Феликс Бикел даде знак играта да продължи, но след това асистентът на ВАР Катрин Рафалски го повика да прегледа ситуацията на страничния монитор.

Проблемът беше, че екранът остана черен и главният съдия не можа да прегледа инцидента, както е предвидено. В крайна сметка Бикел отсъди дузпа, доверявайки се на комуникацията от ВАР стаята, след като остана без картина на терена.

„Прегледахме възможна дузпа в наказателното поле. Моята колежка Катрин Рафалски установи, че номер 24 на Мюнстер ясно удря Кюизанс в пищяла. Поради това моето окончателно решение е дузпа“, разясни на феновете Бикел. С отсъждането си „на сляпо“ главният съдия се оказа прав в две отношения: решението да посочи нарушение беше оправдано, както и доверието му в устното описание на Рафалски при тези обстоятелства. Впоследствие дузпата бе превърната в гол за Херта от Фабиан Рийз.

Причината за техническата неизправност не остана тайна за дълго. Самите местни фенове бързо породиха подозрения, като разпънаха транспарант с надпис: „Изключете ВАР!“. По-късно от Съдийската комисия към Германския футболен съюз потвърдиха, че зрител е изключил монитора, а кадри показаха двама маскирани души да прескачат оградата.

От Пройсен (Мюнстер) излязоха с официална позиция: "Клубът съжалява за инцидента и ще направи всичко възможно, за да идентифицира извършителите и да ги изправи пред правосъдието. Освен това са предприети незабавни мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще. Първоначалните данни сочат, че става въпрос за планирана акция".

В Германия си припомниха, че на осминафиналите на Шампионската лига през сезон 2018/2019 испанският съдия Карлос дел Серо Гранде имаше подобен казус, като отсъди дузпа за игра с ръка в полза на Шалке 04 срещу Манчестър Сити, въпреки че не успя да прегледа инцидента на монитора. Тогава обаче причината наистина бе техническа неизправност.

