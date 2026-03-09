Куриоз във Втора Бундеслига: Фенове саботираха ВАР, но и това не помогна на любимците им

До куриозна случка се стигна по време на вчерашния мач от Втора Бундеслига между Пройсен (Мюнстер) и Херта (Берлин), завършил 1:2 за столичани.

Фенове на домакините успяха да деактивират екрана на системата за видеоповторения (ВАР), оставяйки главния съдия без възможност да прегледа ситуация за дузпа.

Have you ever seen anything like this?



During 2.Bundesliga match between Munster & Hertha Berlin, fans disrupted game by unplugging VAR cable.



Hertha had been awarded penalty, but ref was unable to review footage on monitor. VAR made call from Cologne.

В 44-ата минута полузащитникът на Херта Микаел Кюизанс, падна в наказателното поле на Мюнстер след единоборство с бранителя на домакинитв Нико Кулис. Първоначално реферът Феликс Бикел даде знак играта да продължи, но след това асистентът на ВАР Катрин Рафалски го повика да прегледа ситуацията на страничния монитор.

Проблемът беше, че екранът остана черен и главният съдия не можа да прегледа инцидента, както е предвидено. В крайна сметка Бикел отсъди дузпа, доверявайки се на комуникацията от ВАР стаята, след като остана без картина на терена.

🚨 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗦𝗖𝗘𝗡𝗘 𝗜𝗡 𝗚𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗬! 🤯🇩🇪



During the match between Münster and Hertha Berlin, the VAR called the referee over to review a potential penalty for Hertha following a controversial incident in the box…



But when the referee walked over to the… pic.twitter.com/sH8cHv9PvF — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 9, 2026

„Прегледахме възможна дузпа в наказателното поле. Моята колежка Катрин Рафалски установи, че номер 24 на Мюнстер ясно удря Кюизанс в пищяла. Поради това моето окончателно решение е дузпа“, разясни на феновете Бикел. С отсъждането си „на сляпо“ главният съдия се оказа прав в две отношения: решението да посочи нарушение беше оправдано, както и доверието му в устното описание на Рафалски при тези обстоятелства. Впоследствие дузпата бе превърната в гол за Херта от Фабиан Рийз.

Причината за техническата неизправност не остана тайна за дълго. Самите местни фенове бързо породиха подозрения, като разпънаха транспарант с надпис: „Изключете ВАР!“. По-късно от Съдийската комисия към Германския футболен съюз потвърдиха, че зрител е изключил монитора, а кадри показаха двама маскирани души да прескачат оградата.

Dass am Sonntag dem VAR-Monitor in Münster buchstäblich der Stecker gezogen wurde, war auch für den DFB Neuland. Schiedsrichter Felix Bickel bewahrte dennoch einen kühlen Kopf.

От Пройсен (Мюнстер) излязоха с официална позиция: "Клубът съжалява за инцидента и ще направи всичко възможно, за да идентифицира извършителите и да ги изправи пред правосъдието. Освен това са предприети незабавни мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще. Първоначалните данни сочат, че става въпрос за планирана акция".

В Германия си припомниха, че на осминафиналите на Шампионската лига през сезон 2018/2019 испанският съдия Карлос дел Серо Гранде имаше подобен казус, като отсъди дузпа за игра с ръка в полза на Шалке 04 срещу Манчестър Сити, въпреки че не успя да прегледа инцидента на монитора. Тогава обаче причината наистина бе техническа неизправност.