Официално: Макс Верстапен ще участва в „24 часа на Нюрбургринг“

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще се включи в легендарното състезание „24 часа на Нюрбургринг“ тази година, като ще пилотира автомобил на Мерцедес. След месеци на спекулации, холандецът потвърди, че ще направи своя дебют в германската класика за издръжливост, която ще се проведе от 14 до 17 май. Той ще се състезава за тима Winward, който получава заводска подкрепа от Мерцедес-AMG под банера на Verstappen Racing.

Верстапен ще си партнира в автомобила Мерцедес-AMG GT3 с номер 3 със заводските пилоти на Мерцедес Лукас Ауер и Жул Гунон, както и с новото попълнение на Genesis за Световния шампионат за издръжливост – Даниел Хункадея. Ауер, Гунон и Хункадея имат богат опит на Северната дъга на „Нюрбургринг“, като последните двама са съотборници в Winward и в сериите GT World Challenge Европа.

Motorsport’s worst kept secret is finally OFFICIAL!!! Max joins two former #IGTC champions - Jules and Dani - plus DTM runner-up Lucas for his #24hNBR debut.



Winward will run the Merc on behalf of Verstappen Racing, starting at NLS2. pic.twitter.com/68wfn2ymkR — Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) March 9, 2026

Като подготовка, четиримата ще участват в състезанието NLS2 този месец, което беше изтеглено със седмица по-рано до 21 март по искане на Мерцедес, за да се даде възможност на Верстапен да се включи. Първоначално събитието беше насрочено за 28 март, което би съвпаднало с Гран при на Япония на пистата „Сузука“. Верстапен е настоявал да участва в поне едно състезание от шампионата NLS в началото на сезона, за да се увери, че е напълно подготвен за 24-часовия маратон. А днес тимът започна тестове на Северната дъга с колата, с която ще се състезава Верстапен.

Единственото му предишно участие на „Нюрбургринг Нордшлайфе“ беше през ноември миналата година, когато пилотира Ферари 296 GT3 на "Емил Фрай Рейсинг", а не Мерцедес-AMG GT3, с който ще се състезава сега.

„Нюрбургринг" е специално място - заяви Верстапен. - Няма друга такава писта. „24-те часа на Нюрбургринг“ е състезание, което отдавна е в списъка ми с цели, така че съм наистина развълнуван, че сега можем да го осъществим. Миналата година успях да взема своя лиценз за „Нордшлайфе“ и да участвам в NLS9, което спечелихме.

„Тази подготовка е много ценна, тъй като научихме много неща, които можем да използваме в програмата си тази година с NLS2 и 24-часовото състезание. Имаме силен състав с Дани, Жул и Лукас, както и страхотна подкрепа от Ред Бул и Мерцедес-AMG Моторспорт. Сега остава да направим правилната подготовка, за да можем да извлечем максимума в състезанията.“

Мерцедес ще участва с два така наречени "Performance" отбора, т.е. със заводска подкрепа, в надпреварата на Северната дъга тази година, като и двата ще бъдат управлявани от Winward. Освен екипа на Verstappen Racing, оглавяван от звездата на Формула 1, германската марка ще бъде представена и от втори автомобил, заявен за тима Мерцедес-AMG Team RAVENOL.

Маро Енгел, Максим Мартен, Фабиан Шилер и Лука Щолц ще формират пилотския състав на автомобила с номер 80. Енгел беше част от екипа, който донесе последната победа на Мерцедес в „24-те часа на Нюрбургринг“ през 2016 г., заедно с Адам Кристодулу, Мануел Метцгер и Бернд Шнайдер.

Снимка: Георги Тодоров