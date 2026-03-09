Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Официално: Макс Верстапен ще участва в „24 часа на Нюрбургринг“

Официално: Макс Верстапен ще участва в „24 часа на Нюрбургринг“

  • 9 март 2026 | 12:38
  • 309
  • 0
Официално: Макс Верстапен ще участва в „24 часа на Нюрбургринг“

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще се включи в легендарното състезание „24 часа на Нюрбургринг“ тази година, като ще пилотира автомобил на Мерцедес. След месеци на спекулации, холандецът потвърди, че ще направи своя дебют в германската класика за издръжливост, която ще се проведе от 14 до 17 май. Той ще се състезава за тима Winward, който получава заводска подкрепа от Мерцедес-AMG под банера на Verstappen Racing.

Верстапен ще си партнира в автомобила Мерцедес-AMG GT3 с номер 3 със заводските пилоти на Мерцедес Лукас Ауер и Жул Гунон, както и с новото попълнение на Genesis за Световния шампионат за издръжливост – Даниел Хункадея. Ауер, Гунон и Хункадея имат богат опит на Северната дъга на „Нюрбургринг“, като последните двама са съотборници в Winward и в сериите GT World Challenge Европа.

Макс Верстапен призова ФИА да предприеме действия срещу правилата за 2026
Макс Верстапен призова ФИА да предприеме действия срещу правилата за 2026

Като подготовка, четиримата ще участват в състезанието NLS2 този месец, което беше изтеглено със седмица по-рано до 21 март по искане на Мерцедес, за да се даде възможност на Верстапен да се включи. Първоначално събитието беше насрочено за 28 март, което би съвпаднало с Гран при на Япония на пистата „Сузука“. Верстапен е настоявал да участва в поне едно състезание от шампионата NLS в началото на сезона, за да се увери, че е напълно подготвен за 24-часовия маратон. А днес тимът започна тестове на Северната дъга с колата, с която ще се състезава Верстапен.

Единственото му предишно участие на „Нюрбургринг Нордшлайфе“ беше през ноември миналата година, когато пилотира Ферари 296 GT3 на "Емил Фрай Рейсинг", а не Мерцедес-AMG GT3, с който ще се състезава сега.

Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти
Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти

„Нюрбургринг" е специално място - заяви Верстапен. - Няма друга такава писта. „24-те часа на Нюрбургринг“ е състезание, което отдавна е в списъка ми с цели, така че съм наистина развълнуван, че сега можем да го осъществим. Миналата година успях да взема своя лиценз за „Нордшлайфе“ и да участвам в NLS9, което спечелихме.

„Тази подготовка е много ценна, тъй като научихме много неща, които можем да използваме в програмата си тази година с NLS2 и 24-часовото състезание. Имаме силен състав с Дани, Жул и Лукас, както и страхотна подкрепа от Ред Бул и Мерцедес-AMG Моторспорт. Сега остава да направим правилната подготовка, за да можем да извлечем максимума в състезанията.“

Мерцедес ще участва с два така наречени "Performance" отбора, т.е. със заводска подкрепа, в надпреварата на Северната дъга тази година, като и двата ще бъдат управлявани от Winward. Освен екипа на Verstappen Racing, оглавяван от звездата на Формула 1, германската марка ще бъде представена и от втори автомобил, заявен за тима Мерцедес-AMG Team RAVENOL.

Маро Енгел, Максим Мартен, Фабиан Шилер и Лука Щолц ще формират пилотския състав на автомобила с номер 80. Енгел беше част от екипа, който донесе последната победа на Мерцедес в „24-те часа на Нюрбургринг“ през 2016 г., заедно с Адам Кристодулу, Мануел Метцгер и Бернд Шнайдер.

Снимка: Георги Тодоров

