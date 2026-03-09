Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Фариоли: Не успяхме да убием мача и си платихме

Фариоли: Не успяхме да убием мача и си платихме

  • 9 март 2026 | 05:24
  • 346
  • 0

Франческо Фариоли говори след равенството 2:2 на неговия Порто срещу Бенфика във вечното дерби на португалския футбол. "Драконите" имаха преднина от два гола, но допуснаха късен частичен обрат, който ги лиши от ценна победа.

"Намеренията в мача бяха ясни от самото начало. Дойдохме да спечелим и започнахме много добре, създадохме няколко възможности да отбележим повече голове, но пропуснахме някои от тях. Липсата на интензитет в края на мача, след като не успяхме да „убием“ мача срещу качествен отбор, ни струваше скъпо", каза Фариоли.

Десет от Бенфика удържаха Порто в зрелищен спектакъл на "Луж"
Десет от Бенфика удържаха Порто в зрелищен спектакъл на "Луж"

След това специалистът коментира и стратегията си за мача, която не успя да реализира напълно.

Моуриньо изригна след дербито, защото са го обвинили в предателство
Моуриньо изригна след дербито, защото са го обвинили в предателство

"Двата гола бяха много различни. При първия заслугата е за изграждането на атаката, при втория – за добрата защитна акция и добре изградената контраатака. През първото полувреме контролирахме много добре играта с топката. Не успяхме да „убием“ мача и е жалко, че не спечелихме трите точки тук", каза още Фариоли.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лил изпусна Лориен в добавеното време

Лил изпусна Лориен в добавеното време

  • 9 март 2026 | 04:36
  • 384
  • 0
Рен унижи Ница и се доближи до топ 4

Рен унижи Ница и се доближи до топ 4

  • 9 март 2026 | 04:13
  • 377
  • 0
Брест увеличи напрежението в Льо Авър

Брест увеличи напрежението в Льо Авър

  • 9 март 2026 | 03:54
  • 436
  • 0
Ди Мария захапа Атлетико, обвини “дюшекчиите”, че задушават талантите си

Ди Мария захапа Атлетико, обвини “дюшекчиите”, че задушават талантите си

  • 9 март 2026 | 03:29
  • 674
  • 0
Лион взе само равен от Париж ФК

Лион взе само равен от Париж ФК

  • 9 март 2026 | 00:48
  • 554
  • 0
Лука Модрич: Днес показахме малко от духа на Серхио Рамос

Лука Модрич: Днес показахме малко от духа на Серхио Рамос

  • 9 март 2026 | 00:43
  • 2790
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 5978
  • 26
Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 81962
  • 310
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 16927
  • 52
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 22607
  • 43
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 44364
  • 59
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 37931
  • 70