Фариоли: Не успяхме да убием мача и си платихме

Франческо Фариоли говори след равенството 2:2 на неговия Порто срещу Бенфика във вечното дерби на португалския футбол. "Драконите" имаха преднина от два гола, но допуснаха късен частичен обрат, който ги лиши от ценна победа.

"Намеренията в мача бяха ясни от самото начало. Дойдохме да спечелим и започнахме много добре, създадохме няколко възможности да отбележим повече голове, но пропуснахме някои от тях. Липсата на интензитет в края на мача, след като не успяхме да „убием“ мача срещу качествен отбор, ни струваше скъпо", каза Фариоли.

След това специалистът коментира и стратегията си за мача, която не успя да реализира напълно.

"Двата гола бяха много различни. При първия заслугата е за изграждането на атаката, при втория – за добрата защитна акция и добре изградената контраатака. През първото полувреме контролирахме много добре играта с топката. Не успяхме да „убием“ мача и е жалко, че не спечелихме трите точки тук", каза още Фариоли.