Извънземният Клаебо триумфира за шести път в Световната купа

  • 8 март 2026 | 19:29


Норвежецът Йоханес Клаебо, който през февруари стана първият спортист, който печели шест златни медала на едни зимни олимпийски игри, украси невероятния си сезон със спечелването на шеста Световна купа.




29-годишният скандинавец спечели интервалния старт на 10 километра класически стил в Лахти, Финландия и пет кръга преди края на сезона е недостижим на върха в генералното класиране. Той има 1996 точки, докато вторият Харалд Амундсен, също от Норвегия, е с 1350 точки.

Разликата от 646 точки между двамата вече е нестопяема, тъй като Амундсен може да вземе не повече от 500 до края на сезона.




За Клаебо днешният успех бе шести пореден в стартове от Световната купа, като между тези си победи той записа и шестте на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Спечелената Световна купа пък е втора поредна за него.




След победата си днес той заяви, че е щастлив от постижението си, но е възможно да пропусне състезанията в Драмен и Осло през следващата седмица, тъй като вече две седмици се състезава болен.

