Извънземният Клаебо триумфира за шести път в Световната купа

Норвежецът Йоханес Клаебо, който през февруари стана първият спортист, който печели шест златни медала на едни зимни олимпийски игри, украси невероятния си сезон със спечелването на шеста Световна купа.

29-годишният скандинавец спечели интервалния старт на 10 километра класически стил в Лахти, Финландия и пет кръга преди края на сезона е недостижим на върха в генералното класиране. Той има 1996 точки, докато вторият Харалд Амундсен, също от Норвегия, е с 1350 точки.

Разликата от 646 точки между двамата вече е нестопяема, тъй като Амундсен може да вземе не повече от 500 до края на сезона.

За Клаебо днешният успех бе шести пореден в стартове от Световната купа, като между тези си победи той записа и шестте на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Спечелената Световна купа пък е втора поредна за него.

След победата си днес той заяви, че е щастлив от постижението си, но е възможно да пропусне състезанията в Драмен и Осло през следващата седмица, тъй като вече две седмици се състезава болен.