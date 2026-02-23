Клаебо щеше да е в топ 10 по медали в Милано – Кортина 2026, ако беше държава

Със своите шест златни медала на Олимпийските игри в Милано – Кортина, норвежкият ски бегач Йоханес Клаебо щеше да влезе в топ 10 на класирането по медали на Игрите в Италия, ако беше самостоятелна държава.

Клаебо остана непобеден по време на Олимпиада, печелейки шест от шест възможни златни медала. Той триумфира в скиатлона, спринта, интервалния старт на 10 километра, щафетата, отборния спринт и кралската дисциплина – 50 километра.

Йоханес Клаебо оглави класациите за най-много спечелени отличия в историята на Зимни игри

Това щеше да му отреди деветото място в класирането по медали, ако той беше самостоятелна държава. Зад него щяха да останат страни като Австрия, Канада и Китай. Иначе на върха на класирането Норвегия щеше да запази първото си място, дори и без шестте златни медала на Клаебо.

Норвегия е №1 на Олимпиадата с рекордните 18 златни медали

Викингите биха имали 12 златни и сребърни медала, с колкото завършиха и Съединените щати. Норвежците обаче щяха да имат предимство, тъй като те спечелиха 11 бронзови медала срещу девет за американците.

Снимки: Gettyimages