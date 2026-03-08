Перфектна стрелба изведе Лагрейд до успех в масовия старт

С безгрешна стрелба и свалени 20 мишени норвежецът Стурла Холм Лагрейд спечели масовия старт на 15 километра в Контиолахти и записа първата си победа за сезона в надпревара от Световната купа.

Лагрейд завърши за 34 минути и 39.7 секунди, като остави на 16.5 секунди зад себе си французина Ерик Перо и на 24.1 секунди сънародника си Ветле Шаастад Кристиансен, които се класираха втори и трети.

Преди решителната четвърта стрелба Лагрейд се движеше рамо до рамо с Перо и с друг французин - Фабиен Клод, като тримата бяха преминали първите три стрелби без грешка. Малко след тях се движеше и Кристиансен. При заключителните изстрели обаче Перо допусна една грешка, а Клод - цели две, които го свлякоха до 11-ото място в крайното класиране.

Четвърти с два пропуска остана Йохан-Олав Ботн от Норвегия, пред шведа Мартин Понсилуома също с два пропуска и норвежеца Мартин Улдал с един неточен изстрел.

За Ерик Перо второто място все пак бе достатъчно, за да му осигури Малкия кристален глобус в масовия старт. Кръг преди края той е недостижим със своите 250 точки, като има аванс от 94 пред Ботн. Трети на още две точки изоставане е американецът Кембъл Райт.

В генералното класиране Перо отново е начело с 999 точки, пред италианеца Томазо Джакомел със 797 и шведа Себастиан Самуелсон със 723. Теоретични Перо може да си осигури спечелването на Световната купа още в следващия старт, който е спринт на 7,5 километра в Отепаа на 13 март.