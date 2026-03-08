Без Тодорова България остана 17-а в женската щафета

В отсъствието на най-опитната националка Милена Тодорова тимът на България зае 17-о място в щафетата на 4х6 километра за жени в Контиолахти от Световната купа по биатлон.

Българките бяха в състав Валентина Димитрова, Лора Христова, Мария Здравкова и Райа Аджамова и с две наказателни обиколки и общо осем допълнителни патрона финишираха на 7 минути и 42.5 секунди след тима на Швеция, който завърши като победител.

Димитрова, Хрисова и Здравкова преминаха дистанцията с по само един допълнителен патрон, който дойде при стрелбите им от позиция прав, но 18-годишната Аджамова имаше трудности и на последната стрелба трябваше да завърти две наказателни обиколки, което я лиши от възможността да се бори за 15-ото място с отборите на Словения и Германия.

В челото на състезанието щафетата на Швеция премина дистанцията почти без никаква конкуренция. Лин Гестблом, Анна Магнусон, Хана Йоберг и Елвира Йоберг използаха само четири допълнителни патрона и финишираха за 1 час, 9 минути и 33.2 секунди.

На второ място с три допълнителни патрона остана тимът на Франция - Камий Бенед, Лу Жанмоно, Осеан Мишелон и Жулия Симон. Жанмоно предаде щафетата на Мишелон само на 0.2 секунди зад тази на Швеция, но Мишелон трябваше да използва два допълнителни патрона още на легнал срещу нито един резервен за Хана Йоберг, което даде преднина от половин минута на шведките и те повече не я изгубиха. В крайна сметка френският тим финишира на 40.6 секунди от победителките.

Място на почетната стълбичка намери и отборът на Норвегия - Марте Йохансен, Ингрид Тандреволд, Каролине Кнотен и Марен Киркеайде. Норвежките финишираха с една наказателна обиколка и цели десет допълнителни патрона на 1:06.8 минути зад победителките. Щафетите на Чехия, Полша и Швейцария допълниха топ 6.

По-късно днес кръгът в Контиолахти приключва с масовия старт на 15 километра при мъжете.