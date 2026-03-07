Популярни
  Хамбургер ШФ
  Набелязан от Барселона изведе Хамбургер ШФ да успех над Волфсбург

Набелязан от Барселона изведе Хамбургер ШФ да успех над Волфсбург

  • 7 март 2026 | 18:49
  • 604
  • 0
Набелязан от Барселона изведе Хамбургер ШФ да успех над Волфсбург

19-годишният Лука Вушкович вдигна цената си още повече, след като беше с главна роля при успеха на своя Хамбургер ШФ с 2:1 над Волфсбург като гост в мач от 25-ия кръг на Бундеслигата. Хърватинът, който по принцип е централен защитник, изработи и двете попадения на своя тим. Те дойдоха от дузпи за нарушения срещу него, като самият той реализира първата.

Вушкович е в Хамбург под наем от Тотнъм, но сериозен интерес към него има от страна на Барселона.

От наказателен удар падна и третият гол на “Фолксваген Арена”. В случая той беше първият в срещата, като беше отбелязан от бившия халф на Манчестър Юнайтед Кристиан Ериксен в 22-рата минута.

После Вушкович спечели дузпа, която, макар и с голяма доза късмет, сам вкара за 1:1 в 33-тата.

Хърватският талант се оказа задържания в наказателното поле и при втория наказателен удар за Хамбургер, реализиран този път от съотборника му Жан-Люк Домпе в 85-ата.

След последния съдийски сигнал се стигна до блъскане между футболистите на двата тима, заради което червен картон получи резервният вратар на "вълците" Мариус Мюлер.

С тази победа “шпортферайн” успя да се отдалечи от зоната на изпадащите, докато Волфсбург остава под чертата, след като в последните осем кръга е спечелил само две точки.

