  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с музикален поздрав за 8 март

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с музикален поздрав за 8 март

  • 8 март 2026 | 18:31
  • 449
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с музикален поздрав за 8 март

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговите съотборници от Локомотив (Новосибирск) се включиха с музикален поздрав в отбелязването на 8 март – Международния ден на жената.

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №23 за Баба Марта
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №23 за Баба Марта

Всеки един от играчите на отбора и част от треньорския щаб изпяха части от романтични песни до рок, от поп до вечни класики. Видеото заснето в залата на Локомотив стана хит в социалните мрежи.

Мони Николов избра да изпълни част от класическата любовна песен "L-O-V-E" на легендарния Nat King Cole. Николов изпя емблематичните редове "Love is for the way you look at me...", като следеше текста на телефона си. Изпълнението му предизвика усмивки и добро настроение сред присъстващите.

Алекс и Симеон Николови честитиха 8-и март на майка си с емоционално видео
Алекс и Симеон Николови честитиха 8-и март на майка си с емоционално видео
