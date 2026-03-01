Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №23 за Баба Марта

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) постигнаха успех №23 в Суперлига на Русия, който от клуба посветиха на Баба Марта.

Възпитаниците на Пламен Константинов се наложиха у дома над Енисей (Красноярск) с 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) в ма от 28-ия кръг.

Още преди началото на двубоя българите в Локомотив начело със старши треньора Пламен Константинов закичиха всички състезатели на тима от Новосибирск с мартеници.

Капитанът на Белгия Сам Деру, който се възстановява от лечение на онкологично заболяване, също изгледа двубоя с мартеница на ръката.

Пламен Константинов даде почивка на двама свои основни състезатели - Омар Курбанов и Иля Казаченков, като в стартовия състав техните места заеха Александър Маркин и Раджабдимир Шахбанмирзаев.

Локомотив е четвърти във временното класиране с актив от 68 точки (23 победи, 5 загуби).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) 3:0 (25:18, 25:15, 25:22)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Раджабдимир Шахбанмирзаев 10, Фьодор Воронков, Александър Маркин, Илияс Куркаев, Дмитрий Лизик - Сергей Мелкозьоров-либеро

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ЕНИСЕЙ: Константин Осипов 1, Виталий Фетцов 4, Жига Щерн, Юрий Цепков, Руслан Галимов, Антон Максимов - Александър Янутов-либеро (Денис Голубев-либеро, Евгений Рибаков, Максим Крескин, Никита Кухно 1, )

Старши треньор: ЮРИЙ ФИЛИПОВ

Треньор: ЮРИЙ МАРИНИН.