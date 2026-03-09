Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Християн Димитров и Самуил Вълчинов с по 16 точки за успех на Равена

  9 март 2026 | 14:05
  • 74
  • 0
Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Консар Равена записаха 14-а победа във второто ниво на италианското първенство - Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим се наложи над Ема Вилас Кодиеко Лупи Сиена с 3:1 (25:20, 25:11, 20;25, 26:24) в двубой от 22-и кръг.

Християн Димитров се отчете с 16 точки (1 ас, 2 блока, 65% ефективност в атака - +4).

Самуил Вълчинов също реализира 16 точки (3 блока, 62% ефективност в атака, 8% перфектно и 54% позитивно посрещане - +8).

Италианският национал с български произход Мануел Златанов записа 12 точки (1 ас, 1 блок). Антонино Русо бе отличен за MVP.

За съперника Луиджи Рандацо се отчете със 17 точки (1 ас).

Равена има 44 точки в актива си (14 победи, 7 загуби) и е на четвърта позиция. Сиена е 13-и с 24 точки (7 победи, 15 загуби).

В следващия кръг Равена среща Свилупо Суд Катания, на 15 март (неделя). Сиена излиза срещу Ринашита Лагонегро.

