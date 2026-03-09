MVP Денис Карягин с 18 точки, Руси Желев с 12 точки, Мачерата с 11-и успех

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха 11-а победа в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед. Воденият от Романо Джанини отбор надигра Прима Ла Кашина (Таранто) с 3:0 (25:12, 25:21, 25:14) в мач от 22-и кръг.

Денис Карягин бе най-резултатен с 18 точки (1 ас, 54% ефективност в атака, 24% перфектно и 65% позитивно посрещане - +11) и бе отличен за MVP.

Световният вицешампион с България Руси Желев завърши с 12 точки (1 блок, 55% ефективност в атака, 20% перфектно и 60% позитивно посрещане +9).

За Таранто Филип Гавенда завърши с 8 точки (1 ас).

Мачерата е на седмата позиция в таблицата с 30 точки (11 победи, 11 загуби). Таранто е на 10-а позиция с 28 точки (10 победи, 12 загуби).

В следващия кръг Мачерата среща Виртус Аверса, на 15 март (неделя). Таранто среща Алва Инокс 2 Емме Сървис Порто Виро.