Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. MVP Денис Карягин с 18 точки, Руси Желев с 12 точки, Мачерата с 11-и успех

MVP Денис Карягин с 18 точки, Руси Желев с 12 точки, Мачерата с 11-и успех

  • 9 март 2026 | 12:50
  • 424
  • 0
MVP Денис Карягин с 18 точки, Руси Желев с 12 точки, Мачерата с 11-и успех

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха 11-а победа в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед. Воденият от Романо Джанини отбор надигра Прима Ла Кашина (Таранто) с 3:0 (25:12, 25:21, 25:14) в мач от 22-и кръг.

Денис Карягин бе най-резултатен с 18 точки (1 ас, 54% ефективност в атака, 24% перфектно и 65% позитивно посрещане - +11) и бе отличен за MVP.

Световният вицешампион с България Руси Желев завърши с 12 точки (1 блок, 55% ефективност в атака, 20% перфектно и 60% позитивно посрещане +9).

За Таранто Филип Гавенда завърши с 8 точки (1 ас).

Мачерата е на седмата позиция в таблицата с 30 точки (11 победи, 11 загуби). Таранто е на 10-а позиция с 28 точки (10 победи, 12 загуби).

В следващия кръг Мачерата среща Виртус Аверса, на 15 март (неделя). Таранто среща Алва Инокс 2 Емме Сървис Порто Виро.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Александър Къндев с 9 точки за 12-а победа в САЩ

Александър Къндев с 9 точки за 12-а победа в САЩ

  • 9 март 2026 | 10:51
  • 706
  • 0
Нася Димитрова: Нямам абсолютно нищо против Димана! Просто тя трепереше вътре

Нася Димитрова: Нямам абсолютно нищо против Димана! Просто тя трепереше вътре

  • 9 март 2026 | 10:27
  • 3717
  • 2
Петко Петков в предаването "Зала на славата"

Петко Петков в предаването "Зала на славата"

  • 8 март 2026 | 22:06
  • 1249
  • 0
Денислав Бърдаров и ИББ с нова загуба в Турция

Денислав Бърдаров и ИББ с нова загуба в Турция

  • 8 март 2026 | 21:59
  • 697
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка спечелиха дербито с Варшава в Полша

Алекс Грозданов и Богданка спечелиха дербито с Варшава в Полша

  • 8 март 2026 | 21:43
  • 1338
  • 1
Илия Петков спечели силен турнир в Дубай

Илия Петков спечели силен турнир в Дубай

  • 8 март 2026 | 20:46
  • 1944
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 21020
  • 26
Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 33919
  • 104
Лудогорец "гостува" на последния в Разград

Лудогорец "гостува" на последния в Разград

  • 9 март 2026 | 07:29
  • 11921
  • 35
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 11166
  • 65
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 9855
  • 5
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 11945
  • 6