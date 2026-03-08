Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс и Симеон Николови честитиха 8-и март на майка си с емоционално видео

Алекс и Симеон Николови честитиха 8-и март на майка си с емоционално видео

  • 8 март 2026 | 18:02
  • 678
  • 1

Майката на волейболните национали Александър и Симеон Николови – Мая Николова, гостува в предаването "Арена спорт" по БНТ, където разказа за радостта и щастието което изпитва, когато гледа как нейните синове играят и печелят медали с екипа на българския национален отбор.

По случай 8 март Алекс и Мони изненадаха и честитиха празника на своята майка с емоционално видео.

"Мамо, честит празник. Благодаря ти за всичко, което правиш за нас. Благодаря ти, че си скрития герой в нашето семейство., Благодаря ти, че правиш цялата работа зад кулисите, а ние обираме всичките аплодисменти. Благодаря ти, че никога не си спирала да ни учиш и да ни обичаш. Изключително много те оценявам, дори и да го казвам много рядко. Ти си нашият герой, обичаме те много", каза Симеон.

"Маме, честит 8 март. Пожелавам ти здраве, да си щастлива, усмихната, чаровна и грижовна, както винаги си била. Оставаш №1 жената в моя живот. Благодаря за грижите към мен и цялото семейство. Обичам те", добави Александър.

Макар рядко да получава подобни пожелания, Мая знае за любовта към нея от останалите членове на семейството.

"Не го чувам често това "благодаря", но знам, че ми благодарят. Моите момчета са научени, че действията са по-важни от думите. Всеки път, когато моят мъж ми каже, че ме обича, аз всеки път контрирам и искам действия, а не думи", сподели тя.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Супер Мартин Атанасов с 18 точки, Монца взе гейм на Перуджа в първия 1/4-финал

Супер Мартин Атанасов с 18 точки, Монца взе гейм на Перуджа в първия 1/4-финал

  • 8 март 2026 | 00:25
  • 2470
  • 1
Венислав Антов с 18 точки, Туркоа изпусна победата срещу Тур във Франция

Венислав Антов с 18 точки, Туркоа изпусна победата срещу Тур във Франция

  • 7 март 2026 | 23:49
  • 1684
  • 0
Ботев (Луковит) удари ВАСК в допълнителния турнир във Висшата лига

Ботев (Луковит) удари ВАСК в допълнителния турнир във Висшата лига

  • 7 март 2026 | 21:26
  • 1428
  • 0
Дмитро Долгополов: Иван Станев ни кара да даваме най-доброто

Дмитро Долгополов: Иван Станев ни кара да даваме най-доброто

  • 7 март 2026 | 21:17
  • 796
  • 0
Иван Станев: Трябва да останем концентрирани докрай

Иван Станев: Трябва да останем концентрирани докрай

  • 7 март 2026 | 21:10
  • 1865
  • 0
Нефтохимик се справи чисто с Берое

Нефтохимик се справи чисто с Берое

  • 7 март 2026 | 20:39
  • 1184
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

  • 8 март 2026 | 19:15
  • 38973
  • 99
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 31364
  • 39
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 30842
  • 53
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 34579
  • 82
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 34203
  • 34
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 56354
  • 70