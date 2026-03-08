Алекс и Симеон Николови честитиха 8-и март на майка си с емоционално видео

Майката на волейболните национали Александър и Симеон Николови – Мая Николова, гостува в предаването "Арена спорт" по БНТ, където разказа за радостта и щастието което изпитва, когато гледа как нейните синове играят и печелят медали с екипа на българския национален отбор.

По случай 8 март Алекс и Мони изненадаха и честитиха празника на своята майка с емоционално видео.

"Мамо, честит празник. Благодаря ти за всичко, което правиш за нас. Благодаря ти, че си скрития герой в нашето семейство., Благодаря ти, че правиш цялата работа зад кулисите, а ние обираме всичките аплодисменти. Благодаря ти, че никога не си спирала да ни учиш и да ни обичаш. Изключително много те оценявам, дори и да го казвам много рядко. Ти си нашият герой, обичаме те много", каза Симеон.

"Маме, честит 8 март. Пожелавам ти здраве, да си щастлива, усмихната, чаровна и грижовна, както винаги си била. Оставаш №1 жената в моя живот. Благодаря за грижите към мен и цялото семейство. Обичам те", добави Александър.

Макар рядко да получава подобни пожелания, Мая знае за любовта към нея от останалите членове на семейството.

"Не го чувам често това "благодаря", но знам, че ми благодарят. Моите момчета са научени, че действията са по-важни от думите. Всеки път, когато моят мъж ми каже, че ме обича, аз всеки път контрирам и искам действия, а не думи", сподели тя.