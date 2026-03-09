MVP Алекс Николов: Никога не е лесно да се спечели като гост в Тренто

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) започнаха по повече от отличен начин в плейофите на италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей удариха като гости шампиона Итас (Тренто) с 3:1 (25:21, 27:25, 24:26, 25:17) в първия мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран тази вечер.

По този начин Лубе взе важно предимство и поведе с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 3 успеха от 5 мача. Втората среща между двата тима е в неделя (15 март) от 19,00 часа българско време в Чивитанова.

Алекс Николов изигра пореден страхотен мач за Лубе и бе над всички с 26 точки (3 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +6) за победата.

„Развълнувани сме от тази победа, която бележи чудесно начало на нашето пътешествие към плейофите за Скудетото. Никога не е лесно да се спечели като гост в Тренто, ако не се лъжа, това се случва едва за втори път, откакто играя в Италия. Но сега не можем да почиваме на лаврите си. Все още имаме дълъг път пред себе си и целта ни във втория мач трябва да бъде да се възползваме максимално от предимството на домакинския терен, за да поведем с 2-0 в серията“, заяви Александър Николов след успеха, в който бе избран за MVP.