  2. Верона
  3. Опашкар спря победната серия на Болоня с първия си успех за годината

Опашкар спря победната серия на Болоня с първия си успех за годината

  • 8 март 2026 | 18:13
  • 1093
  • 0
Опашкар спря победната серия на Болоня с първия си успех за годината

Отборът на Верона осъществи бърз обрат за изненадващ успех с 2:1 при гостуването си на Болоня от 28-ия кръг на Серия "А". Така „мастифите“ прекратиха ужасната си поредица от 12 мача без успех, като спечелиха за първи път от началото на годината. Освен това те прекратиха победната серия на своя опонент от пет срещи във всички турнири.

Първото полувреме предложи доста положения и пред двете врати, като по-чистите бяха за гостите, докато домакините доминираха в притежанието на топката. Въпреки това не се стигна до гол преди почивката, но още в началото на втората част се стигна до цели три попадения. „Рособлу“ бяха тези, които поведоха в резултата в 49-ата минута с гол на Джонатан Роу след асистенция на Надир Зортеа. Въпреки това „джалоблу“ осъществиха пълен обрат за едва пет минути. В 53-тата Мартин Фрезе изравни с чудесно воле от голяма дистанция, а в 57-ата Киърън Бауи отбеляза попедното попадение с удар по земя след пас на Гифт Орбан. В 85-ата минута резервата Амин Сар отбеляза трети гол за своя тим, но той беше отменен от ВАР заради фал в атака на Роберто Галярдини срещу влезлия от пейката Бенхамин Домингес.

Болоня поне засега продължава да заема осмата позиция в класирането със своите 39 точки, докато Верона е на предпоследното 19-о място с едва 18 пункта.

