  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Треньорът на Локо Пд: Една тройка реши мача

Треньорът на Локо Пд: Една тройка реши мача

  • 8 март 2026 | 17:26
Треньорът на Локо Пд: Една тройка реши мача

Треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов коментира развитието на срещата от 23-тия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) между отборите на Черно море Тича и пловдивския тим, завършила 79:76 за домакините. Наставникът изгледа двубоя от трибуните заради наказание.

„Както всички досегашни мачове с Черно море и този бе доста оспорван през цялото време, с много смени на водачеството", започна Николов, цитиран от БТА. "Както и на финала за купата, всичко се решаваше в последните атаки. За наше нещастие преди шута на Джелани Уотсън-Гейл имахме отворена стрелба за три, нашата не влезе, на Джелани влезе и в крайна сметка това реши мача.

Не мисля, че ние двата отбора сме най-добрите в момента. Балкан също са добър отбор, който играе добър баскетбол, Рилски спортист – също. Очакваме и Спартак Плевен, вече с нов треньор, сигурни сме повечето треньори, че в един момент и те ще играят роля в първенство, особено в плейофите, така че има конкуренция, стават добри мачове. Вижда се, че почти всеки кръг има изненади и смятам, че това спомага да се пълнят и залите.

Не мога да не съм доволен от гледна точка на желанието и старанието на момчетата в мача. Грешки се допускат, затова и се работи в седмицата след мача, да се правят анализи и да се коригират, но както ние сме допускали грешки, така и противниците, така че това не е фатално. Самият клуб дава предпоставка да изграждаме силен отбор, все пак името на Локомотив Пловдив носи отговорност и нямаме право да бъде просто като присъстващи в Лигата.

В началото на сезона целта ни беше да се класираме за купата и, ако имаме възможност, да се класираме за плейофите. Но лично ние като треньорски щаб имахме разговор с момчетата, че отборът ни е добър, трябва да си го признаем и да си поставим по-високи цели, защото старите цели бяха изпълнени на 90 процента. Трябваше да си поставим нови цели и това бяха два финала. Едната я изпълнихме, а сега предстои да се борим за следващата ни цел", обобщи Николов, цитиран от БТА.

