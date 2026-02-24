Популярни
  Волфсбург
Закъсалият Волфсбург може да си легенда, донесла историческата титла на клуба

  • 24 фев 2026 | 20:38
  • 574
  • 1
Опитният специалист Феликс Магат се разглежда като „възможно решение“ за затруднения Волфсбург, ако "вълците" решат да уволнят Даниел Бауер, пише „Билд“.

72-годишният треньор доведе „вълците“ до историческа титла в Бундеслигата през 2009 г., но за последно е работил като треньор в Херта (Берлин) през 2022 г. На въпрос на „Волфсбургер Алгемайне Цайтунг“ за слуховете, Магат каза: „Не искам да казвам нищо за ситуацията във Волфсбург“. Ако той се завърне при "вълците", това ще е третият му период в клуба, след като през 2012 г. също води отбора.

Опитният специалист е спортен директор на родния си клуб Виктория Ашафенбург в четвъртата дивизия на Германия от 2025 г. След шест мача без победа, Волфсбург е 15-и в Бундеслигата, с
равен брой точки със Санкт Паули, който е на „мястото за плейофите за изпадащите“. Бауер беше повишен в старши треньор от отбора до 19 години едва през декември и получи вот на доверие от клубните ръководства в събота след домакинската загуба с 2:3 от Аугсбург.

Новият член на надзорния съвет Диего Беналио беше играч под ръководството на Магат във Волфсбург. Според информации обаче има и членове на съвета, които не са убедени в завръщането на легендата на Германия.

