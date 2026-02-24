Закъсалият Волфсбург може да си легенда, донесла историческата титла на клуба

Опитният специалист Феликс Магат се разглежда като „възможно решение“ за затруднения Волфсбург, ако "вълците" решат да уволнят Даниел Бауер, пише „Билд“.

Голово шоу зарадва Аугсбург и продължи негативната серия на Волфсбург

72-годишният треньор доведе „вълците“ до историческа титла в Бундеслигата през 2009 г., но за последно е работил като треньор в Херта (Берлин) през 2022 г. На въпрос на „Волфсбургер Алгемайне Цайтунг“ за слуховете, Магат каза: „Не искам да казвам нищо за ситуацията във Волфсбург“. Ако той се завърне при "вълците", това ще е третият му период в клуба, след като през 2012 г. също води отбора.

🐺 Felix Magath is a candidate to replace Wolfsburg head coach Daniel Bauer, as the club looks to avoid relegation. (Bild)



This would be Magath's third spell at the club, having won the title in 2009 and guided them to safety in 2012. pic.twitter.com/KQMoyQhyuF — Get German Football News (@GGFN_) February 24, 2026

Опитният специалист е спортен директор на родния си клуб Виктория Ашафенбург в четвъртата дивизия на Германия от 2025 г. След шест мача без победа, Волфсбург е 15-и в Бундеслигата, с

равен брой точки със Санкт Паули, който е на „мястото за плейофите за изпадащите“. Бауер беше повишен в старши треньор от отбора до 19 години едва през декември и получи вот на доверие от клубните ръководства в събота след домакинската загуба с 2:3 от Аугсбург.

Новият член на надзорния съвет Диего Беналио беше играч под ръководството на Магат във Волфсбург. Според информации обаче има и членове на съвета, които не са убедени в завръщането на легендата на Германия.