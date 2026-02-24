Закъсалият Волфсбург може да си легенда, донесла историческата титла на клуба

Опитният специалист Феликс Магат се разглежда като „възможно решение“ за затруднения Волфсбург, ако "вълците" решат да уволнят Даниел Бауер, пише „Билд“.
Голово шоу зарадва Аугсбург и продължи негативната серия на Волфсбург
72-годишният треньор доведе „вълците“ до историческа титла в Бундеслигата през 2009 г., но за последно е работил като треньор в Херта (Берлин) през 2022 г. На въпрос на „Волфсбургер Алгемайне Цайтунг“ за слуховете, Магат каза: „Не искам да казвам нищо за ситуацията във Волфсбург“. Ако той се завърне при "вълците", това ще е третият му период в клуба, след като през 2012 г. също води отбора.
Опитният специалист е спортен директор на родния си клуб Виктория Ашафенбург в четвъртата дивизия на Германия от 2025 г. След шест мача без победа, Волфсбург е 15-и в Бундеслигата, с
равен брой точки със Санкт Паули, който е на „мястото за плейофите за изпадащите“. Бауер беше повишен в старши треньор от отбора до 19 години едва през декември и получи вот на доверие от клубните ръководства в събота след домакинската загуба с 2:3 от Аугсбург.
Новият член на надзорния съвет Диего Беналио беше играч под ръководството на Магат във Волфсбург. Според информации обаче има и членове на съвета, които не са убедени в завръщането на легендата на Германия.