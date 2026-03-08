С двойната победа, която Мерцедес спечели в Гран При на Австралия, Сребърните стрели оглавиха генералното класиране при отборите във Формула 1 след първия старт за сезон 2026.
Екипът от Бракли води с максималните 43 точки и аванс от 16 пред Ферари, чиито пилоти завършиха трети и четвърти в Мелбърн. Третата позиция се заема от действащия двукратен шампион Макларън, който изостава с 33 пункта от Мерцедес.
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Австралия:
Мерцедес – 43 точки
Ферари – 27
Макларън – 10
Ред Бул – 8
Хаас – 6
Рейсинг Булс – 4
Ауди – 2
Алпин – 1
Уилямс – 0
Кадилак – 0
Астън Мартин – 0
Снимки: Sportal.bg