Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Австралия

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Австралия

  • 8 март 2026 | 07:49
  • 444
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Австралия

С двойната победа, която Мерцедес спечели в Гран При на Австралия, Сребърните стрели оглавиха генералното класиране при отборите във Формула 1 след първия старт за сезон 2026.

Екипът от Бракли води с максималните 43 точки и аванс от 16 пред Ферари, чиито пилоти завършиха трети и четвърти в Мелбърн. Третата позиция се заема от действащия двукратен шампион Макларън, който изостава с 33 пункта от Мерцедес.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Австралия:

  1. Мерцедес – 43 точки

  2. Ферари – 27

  3. Макларън – 10

  4. Ред Бул – 8

  5. Хаас – 6

  6. Рейсинг Булс – 4

  7. Ауди – 2

  8. Алпин – 1

  9. Уилямс – 0

  10. Кадилак – 0

  11. Астън Мартин – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 12512
  • 6
Никола Цолов: Знаех, че съм най-бързия пилот на пистата днес

Никола Цолов: Знаех, че съм най-бързия пилот на пистата днес

  • 8 март 2026 | 03:53
  • 4074
  • 0
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 25954
  • 27
Защо ФИА позволи на Ланс Строл да участва в Гран При на Австралия

Защо ФИА позволи на Ланс Строл да участва в Гран При на Австралия

  • 8 март 2026 | 02:09
  • 1233
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

  • 8 март 2026 | 01:54
  • 29250
  • 0
Леклер: С глупаво пилотиране на старта може да се загубят много позиции

Леклер: С глупаво пилотиране на старта може да се загубят много позиции

  • 7 март 2026 | 19:00
  • 2088
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 12512
  • 6
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 25954
  • 27
ЦСКА ще търси победа в столичното дерби от кръга

ЦСКА ще търси победа в столичното дерби от кръга

  • 8 март 2026 | 07:42
  • 4280
  • 10
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

  • 8 март 2026 | 03:45
  • 21899
  • 24
Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

  • 7 март 2026 | 23:55
  • 24842
  • 65
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 2550
  • 0