С двойната победа, която Мерцедес спечели в Гран При на Австралия, Сребърните стрели оглавиха генералното класиране при отборите във Формула 1 след първия старт за сезон 2026.

This weekend has definitely been 1-2 remember! 🤩 pic.twitter.com/DzAQr74AP2 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 8, 2026

Екипът от Бракли води с максималните 43 точки и аванс от 16 пред Ферари, чиито пилоти завършиха трети и четвърти в Мелбърн. Третата позиция се заема от действащия двукратен шампион Макларън, който изостава с 33 пункта от Мерцедес.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Австралия:

Мерцедес – 43 точки Ферари – 27 Макларън – 10 Ред Бул – 8 Хаас – 6 Рейсинг Булс – 4 Ауди – 2 Алпин – 1 Уилямс – 0 Кадилак – 0 Астън Мартин – 0

