Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Австралия

  • 8 март 2026 | 07:50
  • 677
  • 0
С победата си в откриващата сезона Гран При на Австралия Джордж Ръсел оглави за първи път генералното класиране във Формула 1.

След първия старт за годината британецът води с 25 точки и аванс от седем пред съотборника си Андреа Кими Антонели, който завърши втори в Мелбърн. Тройката с пасив от десет пункта оформя третият от надпреварата на „Албърт Парк“ Шарл Леклер.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Австралия:

  1. Джордж Ръсел – 25 точки

  2. Андреа Кими Антонели – 18

  3. Шарл Леклер – 15

  4. Люис Хамилтън – 12

  5. Ландо Норис – 10

  6. Макс Верстапен – 8

  7. Оливър Беамрна – 6

  8. Арвид Линдблад – 4

  9. Габриел Бортолето – 2

  10. Пиер Гасли – 1

  11. Естебан Окон – 0

  12. Алекс Албон – 0

  13. Лиам Лоусън – 0

  14. Франко Колапинто – 0

  15. Карлос Сайнц – 0

  16. Серхио Перес – 0

  17. Ланс Строл – 0

  18. Фернандо Алонсо – 0

  19. Валтери Ботас – 0

  20. Исак Хаджар – 0

  21. Оскар Пиастри – 0

  22. Нико Хюлкенберг – 0

