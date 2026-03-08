С победата си в откриващата сезона Гран При на Австралия Джордж Ръсел оглави за първи път генералното класиране във Формула 1.
След първия старт за годината британецът води с 25 точки и аванс от седем пред съотборника си Андреа Кими Антонели, който завърши втори в Мелбърн. Тройката с пасив от десет пункта оформя третият от надпреварата на „Албърт Парк“ Шарл Леклер.
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Австралия:
Джордж Ръсел – 25 точки
Андреа Кими Антонели – 18
Шарл Леклер – 15
Люис Хамилтън – 12
Ландо Норис – 10
Макс Верстапен – 8
Оливър Беамрна – 6
Арвид Линдблад – 4
Габриел Бортолето – 2
Пиер Гасли – 1
Естебан Окон – 0
Алекс Албон – 0
Лиам Лоусън – 0
Франко Колапинто – 0
Карлос Сайнц – 0
Серхио Перес – 0
Ланс Строл – 0
Фернандо Алонсо – 0
Валтери Ботас – 0
Исак Хаджар – 0
Оскар Пиастри – 0
Нико Хюлкенберг – 0
Снимки: Sportal.bg