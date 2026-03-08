Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Австралия

С победата си в откриващата сезона Гран При на Австралия Джордж Ръсел оглави за първи път генералното класиране във Формула 1.

След първия старт за годината британецът води с 25 точки и аванс от седем пред съотборника си Андреа Кими Антонели, който завърши втори в Мелбърн. Тройката с пасив от десет пункта оформя третият от надпреварата на „Албърт Парк“ Шарл Леклер.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Австралия:

Джордж Ръсел – 25 точки Андреа Кими Антонели – 18 Шарл Леклер – 15 Люис Хамилтън – 12 Ландо Норис – 10 Макс Верстапен – 8 Оливър Беамрна – 6 Арвид Линдблад – 4 Габриел Бортолето – 2 Пиер Гасли – 1 Естебан Окон – 0 Алекс Албон – 0 Лиам Лоусън – 0 Франко Колапинто – 0 Карлос Сайнц – 0 Серхио Перес – 0 Ланс Строл – 0 Фернандо Алонсо – 0 Валтери Ботас – 0 Исак Хаджар – 0 Оскар Пиастри – 0 Нико Хюлкенберг – 0

Снимки: Sportal.bg