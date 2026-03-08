Родригес имаше нужда от само един удар срещу Ферейра

Грегъри Родригес записа впечатляващ нокаут на UFC 326.

Боецът с прякор "Робокоп" нокаутира своя бразилски сънародник, Бруно Ферейра, още в първия рунд на битка реванш помежду им. Нокаутът дойде, след като Ферейра смени стойката си на обратен гард, а Родригес го наказа с мощен десен прав, който попадна чисто и изпрати опонента му в нокдаун на пода.

Реферът се намеси незабавно, за да спре двубоя, като краят настъпи в 1:47 минута на първия рунд.

„Толкова съм щастлив“, заяви южноамериканецът след победата. „Вижте, имам най-добрия отбор. Имам всичко, от което се нуждая. Тези момчета правят живота ми много, много по-добър като боец и като човек. Зад кулисите тренирахме точно този десен удар и бях благословен да го пласирам.“

Победата извежда "Робокоп" до баланс 3-0 в последните му три битки и общо 5-1, откакто загуби от Фейера в първата им среща. Сега той изравни резултата и може да отпразнува успеха си след зрелищна победа на UFC 326.