Българско ММA дерби оглавява MAX FIGHT 64

На 4-и април в новата спортна зала на Военната академия в София бойната верига MAX FIGHT ще проведе своето 64-то издание. Главният двубой на вечерта ще бъде ММА битка между Калоян Колев срещу Камен Георгиев.

В първата среща Колев спечели с единодушно съдийско решение на бойна гала в София през 2019-а. Вторият сблъсък се проведе отново през 2019-а в Благоевград. Тогава срещата завърши с равенство.

Все още не са обявени други битки от галата, но от MAX FIGHT съобщават, че на ринга в столицата на 4-и април ще видим и боксьорите Марио Вергиев, Николай Дишков и Станислав Кунов, както и шампионът в стил муай тай с ММА ръкавици - Мартин Петков.