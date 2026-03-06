Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Българско ММA дерби оглавява MAX FIGHT 64

Българско ММA дерби оглавява MAX FIGHT 64

  • 6 март 2026 | 12:29
  • 80
  • 0
Българско ММA дерби оглавява MAX FIGHT 64

На 4-и април в новата спортна зала на Военната академия в София бойната верига MAX FIGHT ще проведе своето 64-то издание. Главният двубой на вечерта ще бъде ММА битка между Калоян Колев срещу Камен Георгиев.

В първата среща Колев спечели с единодушно съдийско решение на бойна гала в София през 2019-а. Вторият сблъсък се проведе отново през 2019-а в Благоевград. Тогава срещата завърши с равенство.

Все още не са обявени други битки от галата, но от MAX FIGHT съобщават, че на ринга в столицата на 4-и април ще видим и боксьорите Марио Вергиев, Николай Дишков и Станислав Кунов, както и шампионът в стил муай тай с ММА ръкавици - Мартин Петков.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Сагата продължава - шампион на UFC подписа с Еди Хърн

Сагата продължава - шампион на UFC подписа с Еди Хърн

  • 5 март 2026 | 20:50
  • 2976
  • 0
Красимир Инински: Боксът ми даде всичко и искам да дам нещо обратно на спорта

Красимир Инински: Боксът ми даде всичко и искам да дам нещо обратно на спорта

  • 5 март 2026 | 18:53
  • 1645
  • 0
Петър Стойков преди Elite Fighting Arena: Всеки удар може да бъде решаващ

Петър Стойков преди Elite Fighting Arena: Всеки удар може да бъде решаващ

  • 5 март 2026 | 18:24
  • 497
  • 0
Макс Холоуей вижда вариант за победа със събмишън над Чарлс Оливейра

Макс Холоуей вижда вариант за победа със събмишън над Чарлс Оливейра

  • 5 март 2026 | 17:45
  • 563
  • 0
Де Ридер разкри за сериозен здравословен проблем в последния си мач

Де Ридер разкри за сериозен здравословен проблем в последния си мач

  • 5 март 2026 | 17:39
  • 680
  • 0
Жулиен Риков - от подценяван боец до шампион на SENSHI GRAND PRIX

Жулиен Риков - от подценяван боец до шампион на SENSHI GRAND PRIX

  • 5 март 2026 | 15:06
  • 480
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 1521
  • 4
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 3072
  • 7
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 2160
  • 0
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 3359
  • 4
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 5585
  • 5
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 5632
  • 2