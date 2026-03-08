Кайо Боральо се завърна с категорична победа

Кайо Боральо се завърна на победния път с категоричен успех над Рение де Ридер на UFC 326, след което предизвика бивш шампион в средна категория за следващия си двубой.

Боральо нанасяше повече щети рунд след рунд, демонстрирайки солиден страйкинг и отлична защита срещу опитите за събаряне, докато Де Ридер така и не успя да организира сериозна офанзива. И тримата съдии край октагона в Лас Вегас отсъдиха резултати 30-27 в полза на бразилеца след 15 минути битка.

„Исках да го нокаутирам, но той е толкова висок и неудобен“, заяви Боральо след победата. „Сезонът на завръщанията е и никой няма да спре нас, „Fighting Nerds“, да вземем шибания колан! Знам, че граплингът ми е на високо ниво. Моят граплинг е на най-високото ниво в тази дивизия. Тук съм, за да стана шампион. Вървя по своя път. Чувствам се по-добър човек и по-добър боец. Коланът винаги е на масата... Опитах се да приключа този мач. Доминирах. Това ще продължа да правя тук. „Fighting Nerds“ се завърнаха, копелета. Дрикус дю Плеси, къде си, момче?“, завърши бразилецът.

Припомняме, че Дрикус Дю Плеси загуби титлата в средна категория от Хамзат Чимаев миналото лято.

Боральо пък се завърна към победите в UFC. Той "наниза" 14 поредни успеха в професионалния ММА, но Насурдин Имавов прекъсна серията му с победа на UFC Париж през 2025-а. За Рение Де Ридер поражението бе второ поредно след четири поредни успеха за нидерландеца в началото на пътя му в UFC.