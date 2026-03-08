Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кайо Боральо се завърна с категорична победа

Кайо Боральо се завърна с категорична победа

  • 8 март 2026 | 07:07
  • 528
  • 0
Кайо Боральо се завърна с категорична победа

Кайо Боральо се завърна на победния път с категоричен успех над Рение де Ридер на UFC 326, след което предизвика бивш шампион в средна категория за следващия си двубой.

Боральо нанасяше повече щети рунд след рунд, демонстрирайки солиден страйкинг и отлична защита срещу опитите за събаряне, докато Де Ридер така и не успя да организира сериозна офанзива. И тримата съдии край октагона в Лас Вегас отсъдиха резултати 30-27 в полза на бразилеца след 15 минути битка.

„Исках да го нокаутирам, но той е толкова висок и неудобен“, заяви Боральо след победата. „Сезонът на завръщанията е и никой няма да спре нас, „Fighting Nerds“, да вземем шибания колан! Знам, че граплингът ми е на високо ниво. Моят граплинг е на най-високото ниво в тази дивизия. Тук съм, за да стана шампион. Вървя по своя път. Чувствам се по-добър човек и по-добър боец. Коланът винаги е на масата... Опитах се да приключа този мач. Доминирах. Това ще продължа да правя тук. „Fighting Nerds“ се завърнаха, копелета. Дрикус дю Плеси, къде си, момче?“, завърши бразилецът.

Припомняме, че Дрикус Дю Плеси загуби титлата в средна категория от Хамзат Чимаев миналото лято.

Боральо пък се завърна към победите в UFC. Той "наниза" 14 поредни успеха в професионалния ММА, но Насурдин Имавов прекъсна серията му с победа на UFC Париж през 2025-а. За Рение Де Ридер поражението бе второ поредно след четири поредни успеха за нидерландеца в началото на пътя му в UFC.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Министър Илиев за сътресенията в борбата и щангите: Искрено се надявам разумът да надделее

Министър Илиев за сътресенията в борбата и щангите: Искрено се надявам разумът да надделее

  • 6 март 2026 | 14:13
  • 616
  • 0
Станка Златева кани Новиков и звездите на ЦСКА на среща

Станка Златева кани Новиков и звездите на ЦСКА на среща

  • 6 март 2026 | 12:56
  • 3470
  • 2
Българско ММA дерби оглавява MAX FIGHT 64

Българско ММA дерби оглавява MAX FIGHT 64

  • 6 март 2026 | 12:29
  • 695
  • 0
Сагата продължава - шампион на UFC подписа с Еди Хърн

Сагата продължава - шампион на UFC подписа с Еди Хърн

  • 5 март 2026 | 20:50
  • 4219
  • 0
Красимир Инински: Боксът ми даде всичко и искам да дам нещо обратно на спорта

Красимир Инински: Боксът ми даде всичко и искам да дам нещо обратно на спорта

  • 5 март 2026 | 18:53
  • 1783
  • 0
Петър Стойков преди Elite Fighting Arena: Всеки удар може да бъде решаващ

Петър Стойков преди Elite Fighting Arena: Всеки удар може да бъде решаващ

  • 5 март 2026 | 18:24
  • 1722
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 12434
  • 6
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 25855
  • 27
ЦСКА ще търси победа в столичното дерби от кръга

ЦСКА ще търси победа в столичното дерби от кръга

  • 8 март 2026 | 07:42
  • 4222
  • 10
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

  • 8 март 2026 | 03:45
  • 21813
  • 24
Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

  • 7 март 2026 | 23:55
  • 24790
  • 65
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 2519
  • 0