Петър Стойков преди Elite Fighting Arena: Всеки удар може да бъде решаващ

Универсалният боец Петър Стойков гостува за първи път в "Sportal Fight Club". Майсторът на карате киокушин, муай тай, кикбокс сподели за читателите ни как върви подготовката му и какво очаква в битката с Дмитрий Власюк на 21-и март в София.

Нокаутьорът от Бургас влиза в първата си муай тай битка с ММА ръкавици от 4 унции на дебютното издание бойната верига "Elite Fighting Arena". Възпитаникът на "Fight Factory" споделя, че структурата на тренировките му и воденето на боя се променят поради спецификата на ръкавиците.

Медалистът от световно първенство по карате киокушин ще е един от седемте елитни български бойци, които ще премерят сили срещу съперници от чужбина на ринга в "Tenta Event Center". За него това ще бъде 20-ти професионален двубой. Негов съперник ще бъде опитният украинец Дмитрий Власюк, който има опит в професионалния ММА, бойното самбо, муай тай и К-1 битките.

Вижте как Стойков коментира качествата на бъдещия му опонент, какво сподели за контузията, която го е държала близо четири години далеч от ринга и какви са целите му в света на кикбокс и муай тай: