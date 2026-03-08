Дрю Добър нокаутира Майкъл Джонсън и подобри рекорд

Дрю Добър подобри собствения си рекорд за най-много нокаути в историята на леката категория на UFC с победата в Лас Вегас. Американецът записа поредния си зрелищен нокаут, след като повали Майкъл Джонсън във втория рунд на битката им от събитието UFC 326 по-рано днес. Така той добави нокаут номер 11 към сметката си.

Добър пласира дясно кроше, последвано от унищожителен ляв прав, който завъртя главата на Джонсън и го изпрати в безсъзнание на пода. Той успя да нанесе още един удар, преди реферът да се намеси и да прекрати срещата в 1:53 минута на втория рунд.

„Изключително съм щастлив, но изпитвам голямо уважение към Майкъл Джонсън и неговия екип“, заяви Добър след мача. „Бях уплашен до смърт преди да вляза тук. Всичко се свежда до точността. Силата на удара ми е дарба. Отне ми два рунда, за да я намеря.“

Това е втора поредна победа за Добър, който добавя името на още един ветеран към списъка си с важни успехи.