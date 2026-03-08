Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дрю Добър нокаутира Майкъл Джонсън и подобри рекорд

Дрю Добър нокаутира Майкъл Джонсън и подобри рекорд

  • 8 март 2026 | 07:36
  • 253
  • 0
Дрю Добър нокаутира Майкъл Джонсън и подобри рекорд

Дрю Добър подобри собствения си рекорд за най-много нокаути в историята на леката категория на UFC с победата в Лас Вегас. Американецът записа поредния си зрелищен нокаут, след като повали Майкъл Джонсън във втория рунд на битката им от събитието UFC 326 по-рано днес. Така той добави нокаут номер 11 към сметката си.

Добър пласира дясно кроше, последвано от унищожителен ляв прав, който завъртя главата на Джонсън и го изпрати в безсъзнание на пода. Той успя да нанесе още един удар, преди реферът да се намеси и да прекрати срещата в 1:53 минута на втория рунд.

„Изключително съм щастлив, но изпитвам голямо уважение към Майкъл Джонсън и неговия екип“, заяви Добър след мача. „Бях уплашен до смърт преди да вляза тук. Всичко се свежда до точността. Силата на удара ми е дарба. Отне ми два рунда, за да я намеря.“

Това е втора поредна победа за Добър, който добавя името на още един ветеран към списъка си с важни успехи.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Министър Илиев за сътресенията в борбата и щангите: Искрено се надявам разумът да надделее

Министър Илиев за сътресенията в борбата и щангите: Искрено се надявам разумът да надделее

  • 6 март 2026 | 14:13
  • 616
  • 0
Станка Златева кани Новиков и звездите на ЦСКА на среща

Станка Златева кани Новиков и звездите на ЦСКА на среща

  • 6 март 2026 | 12:56
  • 3470
  • 2
Българско ММA дерби оглавява MAX FIGHT 64

Българско ММA дерби оглавява MAX FIGHT 64

  • 6 март 2026 | 12:29
  • 696
  • 0
Сагата продължава - шампион на UFC подписа с Еди Хърн

Сагата продължава - шампион на UFC подписа с Еди Хърн

  • 5 март 2026 | 20:50
  • 4219
  • 0
Красимир Инински: Боксът ми даде всичко и искам да дам нещо обратно на спорта

Красимир Инински: Боксът ми даде всичко и искам да дам нещо обратно на спорта

  • 5 март 2026 | 18:53
  • 1783
  • 0
Петър Стойков преди Elite Fighting Arena: Всеки удар може да бъде решаващ

Петър Стойков преди Elite Fighting Arena: Всеки удар може да бъде решаващ

  • 5 март 2026 | 18:24
  • 1722
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 12483
  • 6
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 25914
  • 27
ЦСКА ще търси победа в столичното дерби от кръга

ЦСКА ще търси победа в столичното дерби от кръга

  • 8 март 2026 | 07:42
  • 4259
  • 10
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

  • 8 март 2026 | 03:45
  • 21862
  • 24
Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

  • 7 март 2026 | 23:55
  • 24818
  • 65
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 2541
  • 0