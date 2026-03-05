Популярни
Сагата продължава - шампион на UFC подписа с Еди Хърн
  • 5 март 2026 | 20:50
  • 459
  • 0
Шампионът на UFC в тежка категория Том Аспинал има нов представител и това е не кой да е, а Еди Хърн.

Изненадващата новина беше обявена в четвъртък, след като Аспинал намекна, че се „връща в играта“, качвайки се на самолет. Оказа се, че той е пътувал до Монако, за да подпише договор с Хърн, който ще действа като негов агент. Този ход изглежда ескалира продължаващата война между председателя на "Matchroom Boxing" и изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт, откакто последният стартира "Zuffa Boxing".

„Добре дошъл в отбора, шампионе на UFC в тежка категория, Том Аспинал“, написа Хърн в Instagram. „Време е да получиш своето.“

Подписването идва, след като "Zuffa Boxing" сключи договор за един мач с Конър Бен, който беше промотиран от Хърн през почти цялата си кариера. Съобщава се, че сделката е на стойност 15 милиона долара, а по-късно Хърн призна, че е бил наранен и се е почувствал предаден от този ход, особено след като е научил за него по имейл от адвоката на Бен.

Това доведе до словесна война с Уайт чрез различни интервюта, като изпълнителният директор на UFC наскоро заяви: „Има ли по-голям страхливец от Еди Хърн?“, след като видя емоционалната му реакция от загубата на Бен в полза на "Zuffa Boxing". Тогава Хърн отвърна на удара, заявявайки, че не съжалява, че е изразил разочарованието си от цялата ситуация, и добави, че Уайт и екипът му в "Zuffa Boxing" изобщо не се интересуват от бойците.

Аспинал за последно стъпи в ММА битка миналия октомври, когато първата му защита на безспорната титла в тежка категория приключи, след като претърпя брутално бъркане в окото в първия рунд на двубоя си срещу Сирил Ган. Вследствие на тази контузия Аспинал претърпя две очни операции и все още не е получил разрешение да се върне в действие.

