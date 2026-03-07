Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Венислав Антов с 18 точки, Туркоа изпусна победата срещу Тур във Франция

  • 7 март 2026 | 23:49
  • 302
  • 0
Националът Венислав Антов и неговият Туркоа изпуснаха страхотна възможност да запишат нова важна победа във Франция. Антов и съотборниците му поведоха с 2:1, но в крайна сметка отстъпиха с 2:3 (17:25, 25:20, 25:21, 22:25, 12:15) като гости на шампиона и лидер в подреждането Тур в дербито на 24-ия кръг на местната Marmara Spike Ligue, играно тази вечер пред около 2800 зрители в зала "Робер Гренон".

Така Туркоа остава на 3-о място във временното класиране с 50 точки след 18 победи и 6 загуби, докато Тур е начело с 59 точки след 20 победи и 4 загуби. В следващия, предпоследен, 25-и кръг от редовния сезон тимът на Венислав Антов е домакин на Плесис-Робинсон. Срещата е в петък (13 март) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов изигра нов отличен мач за Туркоа и стана най-резултатен с 18 точки (1 ас и 39% ефективност в атака - +7).

Симон Рьориг и Игнасио Луенгас добавиха 15 и 11 точки, но и това не помогна за успеха.

За тима на Тур Ник Муянович реализира 21 точки (40% ефективност в атака - +10), а Исаак Хеслинга се отчете с 16 точки (4 блока, 2 аса, 33% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +13) за победата.

