Венислав Антов и Туркоа с тежка загуба във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа допуснаха едва 5-а за сезона във Франция. Антов и съотборниците му паднаха тежко у дома от Поатие с 0:3 (22:25, 18:25, 22:25) в мач от 23-ия кръг на местната Marmara Spike Ligue, игран късно снощи пред над 1800 зрители в зала "Пиер Дюмортие".

По този начин Туркоа остава на 3-о място във временното класиране с 49 точки след 18 победи и 5 загуби. В следващия 24-и кръг тимът на Венислав Антов е гост на шампиона и лидер в подреждането Тур. Дербито е в събота (7 март) от 21,00 часа българско време.

Венислав Антов най-резултатен за победа във Франция

Вени Антов игра цял мач за Туркоа и стана втори по резултатност с 10 точки (1 блок, 1 ас и 27% ефективност в атака - +2).

С точка повече - 11, завърши резервата Том Лейвин (1 блок, 43% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +7) за успеха.

За тима на Поатие Томас Пужол реализира 20 точки (2 блока, 53% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +10), а Кевин Кобрайн се отчете със 17 точки (2 блока и 56% ефективност в атака - +11) за победата.