Виктория Коева: Трябва непрекъснато да играем на 100%

Волейболистката на Марица (Пловдив) е категорична, че отборът трябва да дава всичко от себе си във всеки мач. Тя и съотборничките й спечелиха гостуването на ЦПВК с 3:1 гейма.
Марица загуби гейм, но все пак успя срещу ЦПВК
"Искам да поздравя отбора на ЦПВК, не спират да се борят. Имаме забележи в защита. Не бяхме достатъчно концентрирани", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.
Ахметджан Ершимшек: Винаги е трудно да играем срещу ЦПВК
Шампионките загубиха гейм в шампионата едва за втори път през сезона.
"Трябва непрекъснато да сме на 100%. На моменти играхме на 100% и имаше пропуски. В третата част се отпуснахме и не бяхме прецизни на блок", допълни Коева.