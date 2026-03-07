Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Виктория Коева: Трябва непрекъснато да играем на 100%

Виктория Коева: Трябва непрекъснато да играем на 100%

  • 7 март 2026 | 19:25
  • 235
  • 0
Виктория Коева: Трябва непрекъснато да играем на 100%

Волейболистката на Марица (Пловдив) е категорична, че отборът трябва да дава всичко от себе си във всеки мач. Тя и съотборничките й спечелиха гостуването на ЦПВК с 3:1 гейма.

Марица загуби гейм, но все пак успя срещу ЦПВК
Марица загуби гейм, но все пак успя срещу ЦПВК

"Искам да поздравя отбора на ЦПВК, не спират да се борят. Имаме забележи в защита. Не бяхме достатъчно концентрирани", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Ахметджан Ершимшек: Винаги е трудно да играем срещу ЦПВК
Ахметджан Ершимшек: Винаги е трудно да играем срещу ЦПВК

Шампионките загубиха гейм в шампионата едва за втори път през сезона.

"Трябва непрекъснато да сме на 100%. На моменти играхме на 100% и имаше пропуски. В третата част се отпуснахме и не бяхме прецизни на блок", допълни Коева.

