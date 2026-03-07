Гарджуло: Винаги искам Алекс Николов да е до мен

Световният шампион с Италия от 2025 година и централен блокировач на Кучине Лубе (Чивитанова) Джовани Мария Гарджуло беше гост в последния епизод на „Volley Night“, предаване, излъчвано по YouTube канала на OA Sport.

Централният блокировач на Лубе Чивитанова анализира ситуацията на отбора на Марке в края на редовния сезон, гледайки напред към плейофите.

- Лубе със сигурност нямаха най-добрия сезон в историята си. Какво се случи?

- Често си говорим в съблекалнята, защото сме страхотна група. Определено имахме по-труден сезон от миналата година. Във всеки случай, завършихме само с 5 точки по-малко. Накратко, разлика от няколко мача. Разликата е минимална, въпреки че имахме много повече проблеми.

Това са проблеми, които ние успяхме да избегнем, за разлика от други. Преживяхме големи вътрешни трудности, които ни засегнаха. Например, претърпяхме няколко напускания, след това някакъв грип, който продължи по-дълго от очакваното, да не говорим, че някои играчи отсъстваха два или 3 месеца, защото не бяха в топ форма. Освен това, променихме се и много тактически. Като цяло, може би имаме сезона, който клубът очакваше преди година, но вместо това надминахме очакванията. Със сигурност обаче 6-ото място исторически е лошо за Лубе.“

Преминавайки от отбора към теб, как се развива кариерата на родения в Соренто играч?

- Аз съм централен блокировач, според това, което треньорите изискват от мен, въпреки че се смятам по-скоро за нападател. Дори когато бия начален удар например, се опитвам да добавя завъртане. Когато изкараш нещо от блока, докато сервираш, рано или късно всичко си идва на мястото.

- Остави ли Световното първенство някакви следи тази година?

- В моя случай това беше първото ми лято с националния отбор на Италия, така че не мога да ви дам никакви добри примери. Други играчи го правят от години. Мисля, че се случва на всеки; естествено е. Мисля и нещо друго: колкото по-рано достигнеш високо ниво, толкова по-добре. Физически нещата очевидно стават по-сложни, но тренировките и играта на най-високи нива само те подобряват.

- Сред съотборниците ти в Лубе, важна част очевидно е Александър Николов?

- Какво да кажа? “Але е истински българин“, усмихва се той.

Той е физически силен, по-силен, отколкото изглежда. Дори и да не показва впечатляващи резултати във фитнеса, той е наистина издръжлив. Атакува невероятно силно и има изключителен състезателен дух. Ето защо винаги го искам до себе си!

- Лични цели за 2026 г.?

- Мечтая да бъда повикан отново от треньора Де Джорджи и ако това се случи, ще се опитам да се възползвам максимално от възможностите, които ми се предоставят.

- Последен съвет за млад човек, който започва да се занимава с този спорт?

- Какво бих им казал? Забавлявайте се. Знам, че е лесно да се каже, но е от решаващо значение. Това, което правим, е наша работа, разбира се, но си остава и винаги ще бъде игра. Ако преживявате всичко по този начин, всичко е наред. Ако преживявате всичко под напрежение или мислите само за цели, ще се справите зле.

Алесандро Пасанти, OA Sport