Черна гора приема груповата фаза на Евроволей 2028

Черна гора ще приеме двубои от груповата фаза на Европейското първенство за мъже през 2028 г. Новината съобщиха от Европейската конфедерация по волейбол (CEV). Балканската страна е първият обявен домакин на надпреварата.

Това решение представлява исторически момент за черногорския волейбол, както и за черногорския спорт като цяло.

Мачовете ще се проведат в Спортен център "Морача" в столицата Подгорица. Любопитното е, че Европейското първенство ще се проведе през 2028 г., годината, планирана за присъединяването на Черна гора към Европейския съюз. Чрез провеждането на Евроволей организаторите искат да изпратят ясно послание, че Черна гора е готова да бъде част от европейското спортно и социално семейство на най-високо ниво.

През 2028 г. отборът на Черна гора ще участва за четвърти път на шампионата на Стария континент.

Домакинството представлява голяма възможност за по-нататъшно развитие и още по-голяма популяризация на волейбола в балканската страна.

Евроволей 2028 трябва да се проведе малко след края на Олимпийските игри в Лос Анджелис (САЩ), а точните дати ще бъдат определени на по-късен етап. Очаква се пълният списък на четирите домакини да бъде финализиран и обявен в подходящ момент.