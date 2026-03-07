Популярни
Антонели: Механиците ми бяха герои днес

  • 7 март 2026 | 08:49
Антонели: Механиците ми бяха герои днес

Андреа Кими Антонели заяви след края на квалификацията пред Гран При на Австралия, че неговите механици са били герои днес, защото успяха да поправят колата му навреме, за да може той да се включи в битката за полпозишъна.

Италианецът катастрофира тежко в края на третата тренировка на „Албърт Парк“, което постави под въпрос неговото участие в квалификацията. Той обаче успя да се включи в нея, благодарение донякъде и на инцидента на Макс Верстапен в началото, който доведе до червен флаг в първата фаза.

В крайна сметка Антонели се класира втори, точно зад съотборника си Джордж Ръсел, който ще потегли от полпозишъна. А след квалификацията Антонели заяви, че заради инцидента неговата кола дори не разполага с оптималните настройки, а само с базовите такива.

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

„Беше много, много стресиращ ден. В третата тренировка катастрофирах, но механиците ми бяха герои днес и ме върнаха на пистата. Дори не успяхме да я настроим, просто излязох на пистата и някакси стигнах до първата редица.

„Много съм щастлив с това. Не беше лесно, трябваше да бръкна дълбоко. Но другия път трябва да имам чист уикенд, защото сега определено квалификацията ми беше компрометирана. Утре предстои състезание, в което добрият резултат е възможен“, обясни Антонели.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
