Луис Енрике: Направихме много грешки, а това не е типично за нас

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не беше никак доволен след поражението на своя тим с 1:3 от Монако в мач от Лига 1.

„Мисля, че през целия мач действахме изключително неточно. Много от играчите бяха невероятно непрецизни, а ние не сме свикнали с това“, заяви наставникът.

Монако си научи урока и подчини ПСЖ

„Колкото и да е странно, през първото полувреме Монако създаде по-малко положения, отколкото в предишните си три мача. Ние обаче им подарихме първия гол и в такива моменти липсата на увереност беше очевидна“, добави той.

„Беше труден мач и, разбира се, сега не е най-добрият момент за завръщането на Шампионската лига, но трябва да поправим нещата“, каза още треньорът на парижани.

Снимки: Imago