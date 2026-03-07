Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: Направихме много грешки, а това не е типично за нас

Луис Енрике: Направихме много грешки, а това не е типично за нас

  • 7 март 2026 | 01:27
  • 221
  • 0

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не беше никак доволен след поражението на своя тим с 1:3 от Монако в мач от Лига 1.

„Мисля, че през целия мач действахме изключително неточно. Много от играчите бяха невероятно непрецизни, а ние не сме свикнали с това“, заяви наставникът.

Монако си научи урока и подчини ПСЖ
Монако си научи урока и подчини ПСЖ

„Колкото и да е странно, през първото полувреме Монако създаде по-малко положения, отколкото в предишните си три мача. Ние обаче им подарихме първия гол и в такива моменти липсата на увереност беше очевидна“, добави той.

„Беше труден мач и, разбира се, сега не е най-добрият момент за завръщането на Шампионската лига, но трябва да поправим нещата“, каза още треньорът на парижани.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 9102
  • 6
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 9871
  • 20
Тотнъм може скоропостижно да уволни Игор Тудор

Тотнъм може скоропостижно да уволни Игор Тудор

  • 6 март 2026 | 22:12
  • 5030
  • 4
Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 14731
  • 113
Собственикът на Интер Маями разкри заплатата на Меси

Собственикът на Интер Маями разкри заплатата на Меси

  • 6 март 2026 | 21:57
  • 10853
  • 17
Манчестър Юнайтед мечтае за Баркола

Манчестър Юнайтед мечтае за Баркола

  • 6 март 2026 | 21:40
  • 1630
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 14731
  • 113
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 9871
  • 20
Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 9102
  • 6
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 30515
  • 82
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 17732
  • 31
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 30472
  • 33