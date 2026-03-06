Популярни
  3. Елица Атанасийевич и Паниониос на финал за Купата на Гърция

Елица Атанасийевич и Паниониос на финал за Купата на Гърция

  • 6 март 2026 | 19:56
  • 234
  • 0
Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос се класираха за големия финал на турнира за Купата на Гърция. Атанасийевич и компания детронираха настоящия носител на трофея Олимпиакос (Пирея) след 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:22) във втория полуфинал от финалната четворка на турнира, игран снощи пред над 700 зрители в Халкида.

Така Паниониос ще играе за втора поредна година за Купата на страната, след като през миналия сезон отстъпи драматично на финала именно на Олимпиакос с 2:3 гейма. Сега съперник на Атанасийевич и съотборничките й в битката за трофея ще бъде Тирас (Санторини), който отстрани ПАОК (Солун) след 3:0 гейма. Финалът е утре (7 март) от 21,00 часа българско време.

Елица Атанасийевич изигра нов силен мач за Паниониос и стана втора по резултатност с 18 точки (4 блока, 38% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +9) за успеха. Полина Рахимова добави 20 точки (2 блока, 4 аса и 38% ефективност в атака - +11) за победата.

За тима на Олимпиакос Аманда Конео също реализира 20 точки (3 аса, 50% ефективност в атака и 68% позитивно посрещане - +10), Ясмин Абдеррахим и Милица Кубура завършиха с 16 и 15 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

