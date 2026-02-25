Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елица Атанасийевич и Паниониос отпаднаха на полуфинал в Европа

Елица Атанасийевич и Паниониос отпаднаха на полуфинал в Европа

  • 25 фев 2026 | 23:35
  • 128
  • 0
Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина) отпаднаха на полуфиналите в третия по сила евротурнир "Чалъндж къп". Атанасийевич и съотборничките й отстъпиха много драматично като домакини на гранда Панатинайкос с 2:3 (17:25, 18:25, 25:14, 25:19, 8:15) в срещата-реванш от полуфиналите на турнира, играна снощи тази вечер пред над 800 зрители.

Така след две загуби с 1:3 и 2:3 гейма Паниониос приключва участието си за "Чалъндж къп", където все пак стигнаха до исторически полуфинали.

Панатинайкос пък се класира за големия финал, където ще спори за трофея срещу италианския Мегабокс (Валефоля), с Микаела Стоянова и Цветомира Миткова в състава. Мачовете ще са съответно на 11-и и 18-и март.

Елица Атанасийевич игра цял мач за Паниониос и стана втора по резултатност с 16 точки (4 блока, 32% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +10).

Най-резултатна за домакините отново беше Полина Рахимова с 19 точки (4 блока, 1 ас и 30% ефективност в атака - +13), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Панатинайкос Микая Уайт реализира 15 точки (60% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +14), а Хейли Бенет и резервата Манолина Константину добавиха 11 и 10 точки за победата.

Снимки: CEV.EU

Снимки: CEV.EU

