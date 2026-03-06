Георги Татаров и Галатасарай с драматична загуба в първия 1/4-финал за Купата на CEV

Националът Георги Татаров и новият му отбор Галатасарай HDI Сигорта (Истанбул) допуснаха драматична загуба в първия 1/4-финал във втория по сила европейски клубен турнир за Купата на CEV. Татаров и съотборниците му паднаха отстъпиха като домакини на белгийския Грийнярд (Маасейк) с 2:3 (23:25, 26:24, 23:25, 25:23, 11:15) в мач, игран снощи пред около 400 зрители.

Срещата-реванш между двата тима е в сряда (11 март) от 21,30 часа българско време в Белгия. Победа за който и да е от двата отбора, ще го класира за полуфиналите за Купата на CEV. Единствено при резултат 3:2 за Галатасарай, ще се стигне до т.нар. "златен" гейм.

Георги Татаров с първа точка за Галатасарай при нова загуба в Турция

Георги Татаров се появи в игра за малко през четвъртия гейм, но не се отчете с нито една точка.

Най-резултатен за Галатасарай стана Гьокчен Юксел с 18 точки (3 блока, 2 аса, 62% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +12), а олимпийският шампион с Франция Жан Патри завърши с 16 точки (1 ас и 47% ефективност в атака - +10), но и това не помогна за успеха.

За тима на Маасейк над всички бе Зил Майс със страхотните 33 точки (3 блока и 60% ефективност в атака - +21), а Пиер Перен добави още 27 точки (7 аса!, 56% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +5) за победата.

Снимки: CEV.EU