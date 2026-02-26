В Алмерия се надяват Кристиано да поиска и да играе за клуба

Кристиано Роналдо е най-новият инвеститор във втородивизионния Алмерия, като придоби 25% от акциите на испанския клуб. Новината, която предизвика голям интерес в испанския футбол, беше посрещната с ентусиазъм от треньора на отбора Руби, който не само приветства португалската звезда, но и му отвори вратите да играе за тима.
На пресконференция наставникът, чието цяло име е Жоан Франсеск Ферер, веднага беше попитан за инвестицията на португалския национал.
„От наша страна, разбира се, сме много доволни. Приветствам го. Смятам, че това е страхотна новина. Хора като него, които имат хиляда процента познания за спорта и футбола, могат да помогнат на нашия клуб. Това е много вълнуваща новина за целия клуб, града и провинцията“, заяви Руби.
Треньорът също така подчерта добрите отношения между Кристиано Роналдо и собствениците на Алмерия: „Важното е той да пристигне тук при нас и ние сме много доволни.“
Попитан за възможността CR7 да облече фланелката на Алмерия преди да приключи кариерата си, Руби остави вратата отворена, макар и да отбеляза, че решението ще бъде на 41-годишния голаджия. „Е, това е въпрос очевидно към него, но разбира се, би било нещо изключително и много красиво. Това е неговият клуб и ако той искаше да продължи да играе, смятам, че всеки би го посрещнал с отворени обятия“, обясни той.
В момента Кристиано е част от Ал-Насър, но има сериозни слухове, че той може да заиграе в САЩ.
Алмерия се бори за промоция в Ла Лига, като само първите два влизат директно, а следващите четирима тима играят плейофи за още едно място.