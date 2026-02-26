Кристиано Роналдо купи 25% от испански клуб

Кристиано Роналдо вече притежава 25% от Алмерия, клуб, който в момента заема трето място във второто ниво на испанския футбол.

Операцията беше потвърдена този четвъртък чрез съобщение, цитирано от испанската преса, което разкрива, че сделката е осъществена чрез CR7 Sports Investments, ново дъщерно дружество на компанията CR7 SA, чрез което 41-годишният португалски национал управлява своите дела и инвестиции.

Играчът на Ал-Насър от Саудитска Арабия посочва в съобщението, че това придобиване представлява важен етап в кариерата му като предприемач и инвеститор, отразявайки дългосрочен ангажимент.

„Отдавна имам амбицията да допринасям за футбола извън терена. Алмерия е испански клуб със силна основа и ясен потенциал за растеж. Желая да работя с екипа, който го ръководи, за да подкрепя клуба в новата му фаза на растеж“, заяви Кристиано Роналдо.

Официалното съобщение описва покупката като „стратегическа инвестиция“, въпреки че не са разкрити никакви финансови подробности относно трансакцията.

От своя страна, президентът на Алмерия Мохамед ал Херейджи, ръководител на групата, която плати 100 милиона евро за клуба, изрази задоволството си от това, че португалската звезда е инвеститор.

„Той е смятан за най-добрия на терена, познава много добре испанския футбол и разбира потенциала на това, което изграждаме тук, както по отношение на отбора, така и на развитието“, подчерта Ал Херейджи.

