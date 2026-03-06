Росица Денчева на два полуфинала в Ираклион

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд от 30 хиляди долара.

18-годишната българка победи участващата с "уайлд кард" представителка на Чехия Алена Ковачкова с 6:1, 4:6, 7:6(3). Срещата продължи два часа и 50 минути.

Денчева спечели убедително първия сет, но загуби втория, след като допусна пробив в десетия гейм. В тази част тя стигна до три брейка, но четири пъти не успя да удържи подаването си. В решителния трети сет българката преодоля пасив от 2:5 и със серия от четири поредни гейма направи обрат – 6:5. След това тя сервираше за спечелване на мача, но загуби подаването си. В последвалия тайбрек националката поведе с 4:2 и затвори мача със 7:3 точки.

За място на финала Денчева ще играе срещу 24-годишната рускиня Даря Астахова.

В турнира на двойки българката и Витория Паганети (Италия) достигнаха до полуфиналите, където по-късно днес ще играят срещу Ясмин Кабаж (Мароко) и Надя Колб (Украйна).