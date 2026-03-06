Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски ще играе за титлата на двойки на "Чаланджър"-а в Руанда

Донски ще играе за титлата на двойки на "Чаланджър"-а в Руанда

  • 6 март 2026 | 15:28
  • 151
  • 0
Донски ще играе за титлата на двойки на "Чаланджър"-а в Руанда

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Кигали (Руанда) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, победиха Стефан Латинович (Сърбия) и Лука Павлович (Франция) със 7:6(5), 6:4. Срещата продължи 78 минути.

Българинът и индиецът спечелиха първия сет след тайбрек, а във втората част направиха пробив в петия гейм, който се оказа достатъчен за крайния успех.

С доброто си представяне Донски заработи 50 точки за световната ранглиста на двойки.

В края на февруари той и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи (Индия), като това бе втори триумф на двамата като тандем в турнири от сериите „Чалънджър".

Александър Донски има общо три спечелени титли от сериите „Чалънджър" на двойки, а през тази седмица се изкачи до рекордното за него 106-о място в световната ранглиста при дуетите.

Следвай ни:

Още от Тенис

Серина Уилямс е неузнаваемо слаба

Серина Уилямс е неузнаваемо слаба

  • 6 март 2026 | 04:54
  • 5242
  • 8
Отмениха тенис турнирите в Анталия заради опасност от бомбардировки от Иран

Отмениха тенис турнирите в Анталия заради опасност от бомбардировки от Иран

  • 6 март 2026 | 03:37
  • 1077
  • 0
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 26728
  • 21
Лидия Енчева е на полуфинал на сингъл на турнир във Франция

Лидия Енчева е на полуфинал на сингъл на турнир във Франция

  • 5 март 2026 | 20:43
  • 2235
  • 2
Донски е на полуфинал на двойки на "Чалънджър" в Руанда

Донски е на полуфинал на двойки на "Чалънджър" в Руанда

  • 5 март 2026 | 20:37
  • 1801
  • 0
Тенис турнирите в Анталия бяха прекъснати и впоследствие отменени

Тенис турнирите в Анталия бяха прекъснати и впоследствие отменени

  • 5 март 2026 | 19:01
  • 891
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 1912
  • 2
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 4808
  • 14
Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 4937
  • 16
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 7476
  • 17
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 4851
  • 4
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 7758
  • 2