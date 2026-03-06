Популярни
  3. Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите в Търнава

  • 6 март 2026 | 15:23
  • 237
  • 1
Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната българка отстъпи 6:4, 2:6, 3:6 пред номер 228 в световната ранглиста Селин Неф (Швейцария), която е в серия от 13 поредни победи. През февруари Неф спечели две поредни титли от турнири на ITF във Франция.

Янева поведе с 4:1 в началото на мача. съперничката й взе следващите два гейма, но българката стигна до нов пробив в десетия гейм за 6:4. Във втората част Янева загуби пет поредни гейма от 2:1 до 2:6, за да бъде изравнен резултатът в сетовете. Българката имаше преднина от 3:2 в третия решителен сет, но не успя да вземе нито един от следващите четири гейма и отпадна от надпреварата.

Преди този мач Елизара Янева постигна нови две впечатляващи победи - елиминира на старта номер 256 в света Анастасия Тихонова (Русия), а във втория кръг се наложи над номер 153 Греет Минен от Белгия. С новото си добро представяне тя ще запише рекордно класиране в световната ранглиста, в която през тази седмица се намира под номер 258.

