Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Въздушен удар унищожи напълно волейболна зала за 12 000 зрители

Въздушен удар унищожи напълно волейболна зала за 12 000 зрители

  • 6 март 2026 | 15:24
  • 1529
  • 4
Въздушен удар унищожи напълно волейболна зала за 12 000 зрители

Военният конфликт в Иран не пощади и спортните съоръжения. Въздушен удар унищожи емблематичната зала "Азади" в Техеран, част от едноименния комплекс, който е и най-големият в страната. 

Залата бе домакин на световното първенство по волейбол за юноши под 19 години пред 2021 г., на което българските волейболисти, водени от Мартин Стоев, станаха вицешампиони.

Унищожени са и общежития и новопостроена сграда, собственост на Федерацията по колоездене. Поражения има и по басейна на комплекса. Алиреза Сохрабян, президент на Федерацията по гребане на Иран, осъди атаката като нарушение на хартата на Червения кръст, която забранява насочването към спортни, образователни и здравни заведения по време на конфликт.

Това е първият път, когато спортни съоръжения са обекти атакувани по време на конфликта в Иран, който навлезе във втората си седмица.

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

Много волейболни мачове вече бяха отложени, а футболните първенства бяха спрени в Катар, Кувейт и Йордания. 

Следвай ни:

Още от Волейбол

Силен Преслав Петков, Соренто с победа над Аверса

Силен Преслав Петков, Соренто с победа над Аверса

  • 5 март 2026 | 17:42
  • 712
  • 2
33 точки на Денис Карягин и Руси Желев донесоха успех на Мачерата в А2

33 точки на Денис Карягин и Руси Желев донесоха успех на Мачерата в А2

  • 5 март 2026 | 17:15
  • 1311
  • 1
Лубе привлече национал на Тунис за плейофите

Лубе привлече национал на Тунис за плейофите

  • 5 март 2026 | 16:03
  • 1252
  • 0
Ресовия с важен успех над Кнак Рьозеларе в ШЛ

Ресовия с важен успех над Кнак Рьозеларе в ШЛ

  • 5 март 2026 | 15:29
  • 854
  • 0
Световното първенство по волейбол с ново име

Световното първенство по волейбол с ново име

  • 5 март 2026 | 14:29
  • 6169
  • 3
Тренто с ценна победа над Варшава в първия плейоф на Шампионската лига

Тренто с ценна победа над Варшава в първия плейоф на Шампионската лига

  • 5 март 2026 | 12:04
  • 1298
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 1893
  • 2
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 4801
  • 14
Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 4933
  • 16
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 7476
  • 17
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 4850
  • 4
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 7757
  • 2