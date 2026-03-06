Въздушен удар унищожи напълно волейболна зала за 12 000 зрители

Военният конфликт в Иран не пощади и спортните съоръжения. Въздушен удар унищожи емблематичната зала "Азади" в Техеран, част от едноименния комплекс, който е и най-големият в страната.

Залата бе домакин на световното първенство по волейбол за юноши под 19 години пред 2021 г., на което българските волейболисти, водени от Мартин Стоев, станаха вицешампиони.

Унищожени са и общежития и новопостроена сграда, собственост на Федерацията по колоездене. Поражения има и по басейна на комплекса. Алиреза Сохрабян, президент на Федерацията по гребане на Иран, осъди атаката като нарушение на хартата на Червения кръст, която забранява насочването към спортни, образователни и здравни заведения по време на конфликт.

Това е първият път, когато спортни съоръжения са обекти атакувани по време на конфликта в Иран, който навлезе във втората си седмица.

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

Много волейболни мачове вече бяха отложени, а футболните първенства бяха спрени в Катар, Кувейт и Йордания.