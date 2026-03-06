Кийли Ходжкинсън се цели в първа световна титла на 800 метра

Британската атлетка Кийли Ходжкинсън ще търси своята първа световна титла на 800 метра, било то на открито или в зала, по време на Световното първенство по лека атлетика на закрито. Шампионатът ще се проведе в Торун (Полша) между 20 и 22 март.

След поредица от класирания в подножието на върха, Ходжкинсън влиза в надпреварата като изявен фаворит за спечелването на първия си световен златен медал. До момента тя има два сребърни и един бронзов медал от световни първенства на открито, но все още не е участвала на шампионат на планетата в зала, след като пропусна последните три издания поради контузии.

Въпреки това Ходжкинсън има доказани успехи на големи първенства на закрито. Тя спечели европейската титла на 800 метра на същата писта в Полша през 2021 г., само дни след като отпразнува 19-ия си рожден ден. Две години по-късно тя защити титлата си с лекота в Истанбул.

На последното издание на Световното първенство по лека атлетика на закрито през 2025 г. в Китай Великобритания спечели два златни медала чрез Джеремая Азу (60 м) и Амбър Анинг (400 м).

Азу, който също така спечели европейската титла на 60 метра на закрито в Апелдорн, ще се опита да дублира успеха си. Анинг обаче е решила да пропусне шампионата, за да се съсредоточи върху летния сезон, който ще завърши с Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август.

Ще има и сериозни шансове за медали в спринта на 60 метра при жените. Световната сребърна медалистка на 200 метра Ейми Хънт и европейската шампионка на 100 метра Дина Ашър-Смит ще формират страховит британски дует. За Ашър-Смит това ще бъде първо участие на световно първенство на закрито от 2016 г. насам. Моли Кодъри също ще търси нов успех, след като спечели златото в овчарския скок на родна земя в Глазгоу през 2024 г.

Джош Кър, който също спечели титлата на 3000 метра в Глазгоу през 2024 г., е включен в състава, но участието му зависи от това дали ще си осигури необходимата позиция в световната ранглиста при затварянето на квалификационния прозорец.